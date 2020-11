Soul: Marta Losito e Giulia Penna nel cast vocale italiano

Come sapete l’attesissimo Soul, il nuovo film targato Disney Pixar, arriverà su Disney+ a partire dal 25 dicembre. Dopo aver saputo che Nerì Marcorè e Paola Cortellesi presteranno le loro voci ai protagonisti, Joe Gardner e 22, nella versione italiana del film, sono arrivati anche altri interessanti dettagli riguardanti il cast vocale.

Insieme ai big potremo infatti ascoltare anche le voci delle giovani influencer Marta Losito e Giulia Penna, le quali doppieranno rispettivamente Rachel e Juliet. Insieme a loro anche la pallavolista Paola Egonu (Sognaluna), il musicista David Blank (cantante nella metropolitana) e l’influencer Paola Turani (Maria Antonietta).

La trama ufficiale del film:

Vi siete mai chiesti da dove provengano le vostre passioni, i vostri sogni e i vostri interessi? Che cosa vi renda davvero voi stessi? Soul accompagnerà il pubblico in un viaggio dalle strade di New York ai regni cosmici per trovare le risposte alle domande più importanti della vita.

Joe Gardner, un insegnante di musica di scuola media, ha l’occasione unica di suonare nel migliore locale jazz della città. Ma un piccolo passo falso lo porterà dalle strade della città di New York a un luogo fantastico in cui le nuove anime ricevono le proprie personalità, peculiarità e interessi prima di andare sulla Terra. Determinato a ritornare alla propria vita, Joe si allea con 22, un’anima ancora in formazione che non ha mai capito il fascino dell’esperienza umana. Mentre Joe cerca disperatamente di mostrare a 22 cosa renda la vita così speciale, troverà le risposte alle domande più importanti sull’esistenza.

