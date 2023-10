Arriva in Italia Aroma-Zone: il brand francese 100% naturale per la cura, la bellezza e il benessere della pelle

Fondata in Francia nel 1999 dalla famiglia Vausselin con l’obiettivo di condividere la passione e la conoscenza degli oli essenziali, Aroma-Zone nasce come sito web di informazione sull’aromaterapia, ispirato all’amore per la terra e la forza delle piante. Un anno dopo, nel 2000, in risposta alla domanda della sua community, il sito è diventato un e-commerce per oli essenziali di alta qualità, offrendo essenze provenienti dai migliori territori in Francia, in Europa e nel mondo.

Nel 2005, per rispondere ancora una volta alla domanda della community, Aroma-Zone ha deciso di offrire sul suo sito tutti i materiali e gli ingredienti necessari per realizzare cosmetici fatti in casa sani, efficaci e 100% naturali. Aroma-Zone ha così lanciato l’innovativo concetto di cosmetici fai-da-te e fatti in casa: oggi, sul sito sono disponibili più di 2.000 ricette di cosmetici naturali fatti in casa, studiati dai team di ricerca e sviluppo del brand e testati da un farmacista-tossicologo, per realizzare ricette 100% naturali, semplici, economiche e adatte a ogni tipo di pelle e desiderio.

Nel 2007, l’azienda ha creato la sua sede di ricerca e sviluppo e il suo laboratorio a Cabrières d’Avignon, in Provenza, dove tutte le sue formule sono create secondo una rigorosa carta di qualità: una lista chiara degli ingredienti, nessun conservante controverso e una delle più alte concentrazioni di principi attivi sul mercato.

Oggi, Aroma-Zone è quindi sia un sito web (www.aromazone.com/it), vera e propria bibbia scientifica per offrire a tutti una conoscenza enciclopedica delle piante e dell’aromaterapia, sia un brand con 15 negozi fisici in Francia e uno a Bruxelles. Alla sua guida come CEO c’è Sabrina Herlory, già amministratore delegato di L’Occitane Europe e MAC Cosmetics France.

Democratizzare uno stile di vita naturale

L’obiettivo di Aroma-Zone è quello di dare a tutti la possibilità di accedere al meglio della natura, al giusto prezzo, prendendosi cura di se stessi, della propria famiglia, della propria bellezza e del proprio benessere in tutta tranquillità. Il suo approccio si basa su cinque pilastri fondamentali:

Innovazione 100% naturale ed efficace : i prodotti Aroma-Zone, dagli estratti grezzi ai prodotti finiti, sono naturali al 100%;

: i prodotti Aroma-Zone, dagli estratti grezzi ai prodotti finiti, sono naturali al 100%; Scelta e personalizzazione: Aroma-Zone offre soluzioni per tutti i tipi di pelle e capelli grazie alla possibilità di realizzare i prodotti dalla A alla Z secondo i propri desideri e le proprie esigenze;

Aroma-Zone offre soluzioni per tutti i tipi di pelle e capelli grazie alla possibilità di realizzare i prodotti dalla A alla Z secondo i propri desideri e le proprie esigenze; Educazione e condivisione: saper gestire il proprio benessere significa anche comprendere al meglio la natura e ciò che essa offre. Per questo, il team di esperti scientifici e naturopati di Aroma-Zone dà accesso a ricette validate e testate e a consigli su come conoscere i prodotti;

saper gestire il proprio benessere significa anche comprendere al meglio la natura e ciò che essa offre. Per questo, il team di esperti scientifici e naturopati di Aroma-Zone dà accesso a ricette validate e testate e a consigli su come conoscere i prodotti; Trasparenza: il rapporto con la community, pilastro fondamentale del brand, è costruito sulla fiducia e sulla sincerità; Aroma-Zone, infatti, comunica tutto ciò che c’è da sapere, in totale trasparenza, come ad esempio dove e come vengono realizzati i prodotti e le loro proprietà;

il rapporto con la community, pilastro fondamentale del brand, è costruito sulla fiducia e sulla sincerità; Aroma-Zone, infatti, comunica tutto ciò che c’è da sapere, in totale trasparenza, come ad esempio dove e come vengono realizzati i prodotti e le loro proprietà; Accessibilità: rendere la cura della pelle 100% naturale accessibile a quante più persone possibile, grazie a un modello senza intermediari, distributori o rivenditori che permette di offrire i migliori prodotti al miglior prezzo.

I prodotti top per la community Aroma-Zone

Dalla vasta gamma di prodotti Aroma-Zone, ecco una selezione di quelli più apprezzati dalla community:

La Crema Multiuso

Da menzionare l’immancabile Crema Multiuso Aroma-Zone: un prodotto biologico, fluido e versatile, adatto a tutti gli utilizzi su viso, corpo, mani, piedi e anche capelli. Realizzata con ingredienti 100% di origine naturale, questo trattamento nutre la pelle di tutta la famiglia. Può essere utilizzato puro o arricchito con altri principi attivi e oli essenziali.

Per informazioni: product/crema-versatile-bio

La Maschera per Capelli

La Maschera per Capelli Aroma-Zone è un prodotto sempre biologico arricchito con oli vegetali di jojoba, ricino e burro di karité per proteggere, levigare e nutrire i capelli, donando loro lucentezza ed elasticità.

Per informazioni: product/base-maschera-capelli-bio

Il Siero Concentrato Niacinamide 10% Rame e Zinco

Un altro Siero, questa volta Concentrato Niacinamide 10% Rame e Zinco Aroma-Zone, nasce per regolare la secrezione di sebo, restringere i pori, prevenire la formazione di brufoli e ridurre arrossamenti e macchie. L’alta concentrazione di Niacinamide (vitamina B3), Zinco e Rame regalano alla pelle lucentezza e idratazione.

Per informazioni: product/siero-concentrato-niacinamide-rame-zinco

Il Deodorante Solido

Anche il Deodorante Solido Aroma-Zone è tra i preferiti della community: vegano, ecologico e certificato biologico, realizzato con olio essenziale di Palmarosa, unisce efficacia e morbidezza. La sua formula 100% di origine naturale garantisce una lunga durata.

Per informazioni: product/deodorante-solido-bio-alla-palmarosa

Lo Shampoo Solido Forza e Brillantezza

Non poteva mancare lo Shampoo Solido Forza e Brillantezza, un prodotto ricco di oli vegetali di Ibisco, Senape Biologica e polvere vegetale di Amla Ayurvedica. Biologico e 100% di origine naturale, deterge delicatamente e lascia i capelli setosi e leggeri, donandogli forza e lucentezza.

Per informazioni: product/shampoo-solido-bio-forza-brillantezza

Il Gel di Aloe Vera Biologica

La parola d’ordine è mai più senza: il Gel di Aloe Vera Biologica Aroma-Zone si presenta ricco di principi attivi naturali e polisaccaridi ed è un gel noto per le sue proprietà lenitive, dissetanti e astringenti.

Per informazioni: product/gel-nativo-aloe-vera-bio

L’Olio Biologico per il Trattamento dei Capelli

Immancabile anche l’Olio Biologico per il Trattamento dei Capelli, combinato con 8 preziosi oli vegetali – Ricino, Amla, Cocco, Senape, Broccoli, Avocado, Jojoba e Oliva – pensati per donare ai capelli lucentezza, elasticità e forza.

Per informazioni: product/olio-curativo-capelli-bio

Il Latte Vegetale Neutro

Infine, il Latte Vegetale Neutro, un prodotto Aroma-Zone vegano, ecologico e certificato. Si tratta di un deodorante solido realizzato con olio essenziale di Palmarosa che unisce efficacia e morbidezza. La sua formula di origine naturale al 100% garantisce un’efficacia di lunga durata contro i cattivi odori.

Per informazioni: product/latte-vegetale-neutro-bio

Per maggiori informazioni sul brand, sui prodotti e sulle ricette: www.aroma-zone.com/it

I 4 universi principali dei prodotti Aroma-Zone

Scoprire i prodotti Aroma-Zone significa conoscere i 4 mondi principali che costituiscono la sua essenza. Pur avendo tutti un’identità unica, ciò che li accomuna è che contengono prodotti naturali particolarmente attivi e dai molteplici usi, per prendersi cura di sé, dei propri cari e dell’ambiente in cui si vive.

BELLEZZA

Bellezza naturale: avocado, olio di ricino e lavanda. Tutto qui? Sì, è tutto. I concentrati 100% naturali di Aroma-Zone sono tutti da scoprire e pronti a diventare la migliore risorsa di bellezza.

avocado, olio di ricino e lavanda. Tutto qui? Sì, è tutto. I concentrati 100% naturali di Aroma-Zone sono tutti da scoprire e pronti a diventare la migliore risorsa di bellezza. Basi personalizzabili: a volte bastano poche gocce… Si può scegliere la base che più si preferisce, aggiungere l’ingrediente attivo che soddisfa ogni tipo di esigenza e ottenere un prodotto potenziato su misura per la cura della pelle.

a volte bastano poche gocce… Si può scegliere la base che più si preferisce, aggiungere l’ingrediente attivo che soddisfa ogni tipo di esigenza e ottenere un prodotto potenziato su misura per la cura della pelle. Cosmetici fatti in casa: poiché ognuno di noi è diverso dall’altro, anche i prodotti per la cura della pelle dovrebbero esserlo. Con Aroma-Zone è possibile creare il proprio prodotto per la pelle, unico al 100%, personalizzato e conveniente, che combina il meglio della natura e dei suoi principi attivi con una texture adatta a ogni esigenza.

poiché ognuno di noi è diverso dall’altro, anche i prodotti per la cura della pelle dovrebbero esserlo. Con Aroma-Zone è possibile creare il proprio prodotto per la pelle, unico al 100%, personalizzato e conveniente, che combina il meglio della natura e dei suoi principi attivi con una texture adatta a ogni esigenza. Bellezza pronta all’uso: i prodotti Aroma-zone – trattamenti per la pelle naturali e a base vegetale prodotti in Francia – sono ideati dal team di esperti nel cuore del Lubéron. Pronti all’uso e sempre al giusto prezzo: non resta che provarli.

SALUTE E BENESSERE

Oli essenziali : la selezione di oli di alta qualità, naturali e biologici proviene direttamente da piccoli produttori.

: la selezione di oli di alta qualità, naturali e biologici proviene direttamente da piccoli produttori. Alimentazione: recuperare in modo efficace e naturale le energie e il benessere fisico e mentale è fondamentale. Aroma-zone propone una selezione di integratori alimentari per agire all’interno dell’organismo, lì dove tutto ha origine.

CASA NATURA

Prodotti fai da te per la pulizia della casa: ci si può prendere cura della propria casa creando prodotti di pulizia naturali unici e personalizzati.

ci si può prendere cura della propria casa creando prodotti di pulizia naturali unici e personalizzati. La casa pronta all’uso: diversi gli elementi naturali ed economici utili per la cura di tutta la casa, dalla cucina al bagno.

ZERO RIFIUTI