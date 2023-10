Boomer si nasce: il podcast che racconta i giovani

Boomer si nasce è un nuovissimo podcast prodotto da Trentino Film Commission realizzata in collaborazione con Chora Media che vuole raccontare la Gen Z in modo intelligente. Ai boomer… e non solo!

Si sa, il divario generazionale è motivo di scontri e incomprensioni. È sempre stato così ma oggi, anche per uno stile di vita sempre più rapido e abitudini in costante evoluzione, il divario generazionale si fa sentire. E non solo tra genitori e figli, ma anche tra fratelli e sorelle ad esempio.

Boomer si nasce si pone proprio l’obiettivo di raccontare i ragazzi di oggi in modo ironico e autentico. Sei puntate, una alla settimana, in cui giovani dai 14 ai 20 anni fanno da guida all’host Luca Ferrario, esperto di cinema e comunicazione e Direttore di Trentino Film Commission, raccontando la loro quotidianità tra esperienze online e offline.

Il risultato è uno scambio tra generazioni divertente e genuino che, a partire dalla spiegazione di alcune parole ed espressioni usate dai ragazzi, arriva a svelare come stanno cambiando la nostra società e il nostro mondo. In ognuno degli episodi interviene anche una figura esperta del tema trattato, e tra le persone coinvolte ci sono Sofia Viscardi, Vincenzo Marino, Daniele Zinni e Chiara Maiuri.

Quando uscirà il podcast

Boomer si nasce sarà disponibile su tutte le app free (Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcasts) dal 17 ottobre, con una nuova puntata ogni martedì fino al 21 novembre.

