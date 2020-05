Snowpiercer – Netflix: Trailer e trama della serie dal creatore di Parasite

Netflix in questi giorni è in vena di diffondere i dettagli sulle prossime uscite. Ieri vi avevamo parlato de La vita bugiarda degli adulti (scopri i dettagli qui) mentre oggi vi diamo qualche dettaglio sulla serie Snowpiercer, tratta dall’omonimo film del regista di Parasite Bong Joon-ho e dalla graphic novel. Ecco qualche dettaglio

Snowpiercer sarà un thriller d’azione futuristico articolato in 10 episodi e narra di un futuro in cui il mondo è diventato un deserto di ghiaccio. Sette anni dopo l’inizio della nuova era glaciale gli unici uomini sopravvissuti viaggiano su un lunghissimo treno di 1001 carrozze, in costante e perenne movimento. Al centro di questo adattamento ci saranno temi come: la lotta di classe, ingiustizia sociale e su cosa l’uomo è disposto a fare per la sopravvivenza.

La serie sarà disponibile in tutti i Paesi in cui opera Netflix a partire dal 25 maggio con i primi due episodi, per poi proseguire dall’1 giugno al ritmo di un episodio a settimana. Qui sotto potete dare un’occhiata al trailer. Avviso a tutti i passeggeri dello Snowpiercer: presto dovrete scegliere da che parte stare. Con questa breve didascalia Netflix rilascia il primo trailer della nuova serie tratta dal creatore di Parasite e Okja e che potete guardare a fondo articolo. Se non avete visto il film omonimo da cui è tratta potete trovarlo in streaming anche su Amazon Prime Video.

Ecco il trailer della serie in arrivo su Netflix:

Avviso a tutti i passeggeri dello Snowpiercer: presto dovrete scegliere da che parte stare. Una nuova serie Netflix dal creatore di Parasite e Okja, dal 25 maggio. pic.twitter.com/DgD9xhSlTH — Netflix Italia (@NetflixIT) May 14, 2020