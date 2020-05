Ariana Grande ha collaborato con Doja Cat per un nuovo singolo!

Doja Cat è sicuramente l’artista del momento e adesso ha una collaborazione anche con Ariana Grande. Il suo ultimo brano Boss Bitch è diventato un tormentone prima sul social TikTok. La cantante ha poi conquistato la vetta della classifica Billboard Hot 100 grazie al remix del brano Say So con Nicki Minaj.

Ari ci aveva visto lungo e già ad inizio anno, prima che la bomba Doja Cat scoppiasse aveva composto un brano insieme alla cantante.

Ecco le parole di Ariana Grande sulla sua collaborazione

Ho avuto la possibilità di lavorare con Doja Cat all’inizio di quest’anno e voglio conservarla per un momento in cui sarà più normale rilasciarlo

La cantante, probabilmente, aspetterà la fine di questo clima di incertezza dovuto al Coronavirus e quindi non possiamo aspettarci il brano tanto presto (purtroppo!). Ma già sapere che la cantante è pronta con nuova musica non può che renderci felice.

Anche se Ari ha specificato che durante questo periodo non rilascerà nessun altro progetto oltre a Stuck With U, pensato proprio per cercare di alleviare la quarantena e utilizzare la musica per sollevare il proprio spirito. Nonostante questo il pensiero di rilasciare un album adesso non è tra le priorità della cantante.