Halloween 2020 Travestimenti vip: ecco tutti i migliori che abbiamo visto quest’anno!

Inutile che ce lo nascondiamo: questo Halloween 2020 sarà molto, molto diverso dai precedenti. A causa della pandemia globale (che speriamo finisca il prima possibile) ci ritroveremo costretti chiusi in casa. Niente dolcetto o scherzetto, niente feste in maschera. Niente di niente, sarà tutto in remoto, al massimo.

Eppure, sono in molti (star italiane e internazionali comprese!) a non aver voluto rinunciare allo spirito di Halloween. Ecco il motivo per cui anche quest’anno i vip hanno pubblicato sui loro profili social gli outfit che hanno scelto per questo Halloween 2020 così particolare.

Alcuni, come spesso accade, si sono davvero impegnati un sacco. I loro travestimenti in molti casi sono stati a dir poco riusciti, ma d’altra parte è normale: sono star che hanno budget illimitati e spesso anche make-up artist tutti per loro!

Partiamo con i costumi di Lil Huddy, Noah Beck, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Leone Lucia, The Weeknd, Halsey, Lil Nas x, Dixie d’Amelio, Bella Thorne e Liam Payne!

Ma non è certo finita qui! Nelle scorse ore (e i costumi sono destinati ad aumentare) abbiamo visto sui social anche gli outfit dei BTS, di Baby K, di Eleonora Olivieri, Valeria Vedovatti e, ovviamente, della queen di Halloween Vanessa Hudgens!

📷 Foto dei @BTS_twt a tema Halloween 🎃👻🕷️ Le potete trovare tutte a questo link 👉🏻 https://t.co/l3Mf5npsmo pic.twitter.com/u1m4vCO6ds — BANGTAN ITALIA BICS⁷ᴮᴱ (@BANGTANITA_B1CS) October 31, 2020

Visualizza questo post su Instagram This is Halloween! 👻🤍 Make-up: @valentinapaolillo Un post condiviso da Valeria Vedovatti ♕ (@valevedovatti) in data: 31 Ott 2020 alle ore 6:00 PDT