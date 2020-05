Lady Gaga: Rain On Me è il titolo del singolo con Ariana Grande

Come sappiamo già, Lady Gaga ha realizzato insieme ad Ariana Grande un attesissimo singolo che verrà incluso nel suo nuovo album, Chromatica. Ora, finalmente, scopriamo anche il titolo del brano e la data di rilascio!

La canzone è intitolata Rain On Me e vedrà la luce il prossimo 22 maggio su tutte le piattaforme digitali. Lo ha annunciato la cantante di Stupid Love mediante le sue pagine social.

Per quanto riguarda il debutto del disco, invece, è stato rimandato e la stessa cantante aveva già dato notizia del cambio di data, a causa della situazione di blocco in seguito alla pandemia. Dunque, il nuovo album verrà pubblicato sicuramente dopo il 29 maggio.

Come vi abbiamo raccontato, il sito di Target, noto negozio americano, ha pubblicato in anticipo la tracklist ufficiale del nuovo album di Lady Gaga.

Questo leak del disco ci ha rivelato oltre alla cover dell’edizione deluxe anche le relative collaborazioni. Non solo quella con Ariana Grande ma anche quella con le Blackpink nel brano Sour Candy. D’altra parte, c’erano stati tantissimi rumors su un featuring tra queste straordinarie artiste e questa è stata solo la conferma ufficiale! Gaga ha anche collaborato a un brano con Sir Elton John, infatti, la cantante legherà la sua voce a quella dell’artista nel brano Sine from above.

Di recente Lady Gaga ha organizzato un importante concerto online con Global Citizen, coinvolgendo tantissimi artisti del panorama internazionale che si sono uniti nella lotta contro il Coronavirus.

Ariana Grande, invece, ci ha regalato momenti d’intensa tenerezza con il video di Stuck With U che l’ha vista collaborare a distanza con Justin Bieber.