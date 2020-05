Skam Italia 5: i provini per gli attori sono aperti? Si propone CALLMEDIDI!

Ci sarà una quinta stagione di Skam Italia? Skam Italia 5 è già realtà oppure soltanto un sogno dei fan, mai “paghi” delle vicende dei loro personaggi preferiti? Al momento, com’è normale che sia, tutto tace dal lato produzione. E questo è ovvio, è troppo presto! Venerdì 15 maggio prenderà il via la nuova stagione, la quarta, con protagonista la carismatica Sana.

Sana di Skam Italia 4, interpretata da Beatrice Bruschi, è una ragazza italiana di religione musulmana. Sana si troverà ad affrontare situazioni che metteranno in crisi l’armonia fra la sua religione, le sue amicizie e il suo processo di crescita. In un percorso che farà emergere alcune distanze tra lei e il suo gruppo di amiche storiche, Sana dovrà trovare un compromesso tra i suoi valori religiosi e i suoi sentimenti per Malik (El Mehdi Meskar), un amico del fratello con cui è nata una forte intesa.

In conferenza stampa, Ludovico Bessegato e gli attori della serie hanno parlato di una vera e propria “fine di un’epoca”. C’è in ogni caso chi spera in una quinta stagione, come la youtuberr CALLMEDIDI!

Ecco il provino di CALLMEDIDI per Skam Italia 5

La youtuber (vero nome Diletta Begali) ha deciso di dare vita ad un vero e proprio provino di recitazione per Skam Italia 5. In pratica, CALLMEDIDI si è immaginata delle possibili scene della serie cult per “presentarsi” a Netflix e Tim Vision.





IL MIO PROVINO PER SKAM ITALIA 5 | CALLMEDIDI

Per l’occasione, Diletta ha provato ad immaginarsi nuovi personaggi per Skam Italia 5. I primi due sono una professoressa di inglese, Mrs McGuire, e una ragazza californiania in scambio in Italia, Emma Smith.

Ma non è finita qui! Fra i personaggi nati dalla fantasia di Diletta c’è anche Lavinia, una giovane amica di Eva che confessa a quest’ultima la sua cotta per Joe. Dulcis in fundo conosciamo un personaggio di cui non ci viene rivelato il nome. Per questo personaggio Diletta ha scelto un monologo di Kate Winslet, una delle sue attrici preferite, estratto dal film L’amore non va in vacanza!