Chiara Ferragni: ecco il commovente post contro gli abusi e violenze

Chiara Ferragni durante questa quarantena ci sta raccontando tante storia di vita e non solo della sua personale. L’influencer ha scovato su TikTok una challenge molto particolare dedicata a tutte le persone che hanno subito abusi e violenze fisiche da parte di qualcuno.

Una challenge molto potente che ha ispirato molto Chiara che ha voluto fare da cassa di risonanza per parlare di un problema che interessa le donne ma che, e spesso ce lo dimentichiamo, coinvolge anche gli uomini. Oltre a condividere i video di ragazzi e ragazze che raccontavano la loro esperienza, in tantissimi le hanno scritto su Instagram per parlare di cosa avevano subito.

I post toccanti, alcuni ricondivisi dalla stessa Chiara sulle stories, l’hanno veramente commossa tanto da scrivere un lunghissimo post e cercare di portare ancora più consapevolezza e dare una voce a tante persone che hanno subito qualcosa di orribile.

Ecco il post di Chiara Ferragni contro la violenza

Questi abusi succedono a molte più persone di quello che noi pensiamo purtroppo.

ha commentato l’influencer parlando dell’hashtag #DenimDay diventato popolare proprio per dare voce alle vittime di stupro. Una giornata dedicata a chi ha subito terribili violenze e che si celebra nel giorno in cui la Corte della Cassazione Italiana aveva dichiarato innocente lo stupratore di una ragazza di 14 anni solo perché questa indossava un paio di jeans stretti e che quindi l’aggressore non avrebbe potuto toglierli da sola, insinuando quindi che la vittima fosse consenziente.

Purtroppo ogni giorno donne e uomini sono vittime di abusi e hanno paura, timore, anche vergogna a denunciare per paura di non essere creduti e di essere quelli sbagliati. Un messaggio di forza e speranza per tutti e che ha fatto commuovere anche noi. Grazie a Chiara che ha portato alla luce questa importante challenge che da un semplice “gioco” è diventata qualcosa di più. E un pensiero va soprattutto alle vittime delle violenze, siamo con voi.