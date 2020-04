Skam Italia: ci sarà una quinta stagione della serie?

A poche settimane dal debutto della quarta stagione di Skam Italia e a poche ore dal rilascio del trailer ufficiale, i tantissimi fan della serie sono già pronti ad una domanda importante: ci sarà una quinta stagione?

Come in molti sapranno, la versione norvegese della serie ideata da Julie Andem è composta da quattro stagione. Quella dedicata a Sana è l’ultima. Alcuni remake europei hanno seguito le orme dell’originale, fermandosi alla quarta stagione. Altri, invece, come Skam France, proseguono approfondendo nuovi personaggi e raccontando nuovi cicli di episodi basati esclusivamente su una narrazione originale.

Ma le altre versioni non sono Skam Italia. Dopotutto, c’è un motivo se la stampa internazionale l’ha definita il remake migliore della serie e con le dovute ragioni. Quindi è giusto chiederci: stiamo per dire addio ai nostri liceali romani preferiti oppure possiamo aspettarci una sorpresa dietro l’angolo? E, in un caso così incredibile e eccezionale, chi potrebbe essere il nuovo protagonista?

C’è da dire che i messaggi degli attori della serie, in preparazione della nuova stagione, fanno sembrare questa nuova stagione un po’ un addio.

Ma non bisogna giungere a conclusioni affrettate. L’ultima parola non è stata ancora detta. Magari dipenderà molto anche dal flusso di utenti che si collegheranno a Netflix e TIMVISION il 15 maggio per divorare i nuovi 10 episodi che vedono Sana (Beatrice Bruschi) protagonista della quarta stagione.

La trama ufficiale di Skam Italia 4:

Sana, dopo aver cercato negli anni, un equilibrio tra i suoi valori e quelli delle sue compagne di liceo e della società italiana, della quale si sente orgogliosamente parte, si troverà ad affrontare situazioni che metteranno lentamente in crisi questa armonia. In un processo di crescita che farà emergere alcune distanze tra lei e il suo gruppo di amiche storiche, Sana dovrà trovare un compromesso tra i suoi valori religiosi e i suoi sentimenti per Malik (Mehdi Meskar), un amico del fratello con cui è nata una forte intesa.

Alla regia di Skam Italia 4 torna Ludovico Bessegato, sceneggiatore della serie e showrunner per Cross Productions fin dalla prima stagione.

E voi vorreste una quinta stagione di Skam Italia?