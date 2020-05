Riverdale 5 anticipazioni: Ci sarà un grande salto temporale!

La scorsa settimana abbiamo salutato (con un leggero anticipo) la quarta stagione di Riverdale (scopri i dettagli qui). Roberto Aguirre Sacasa e i produttori della serie con protagonista Archie, Betty, Jughead & co hanno dato qualche anticipazione sulla prossima stagione. Ecco i dettagli

In Riverdale 5 dobbiamo aspettarci un significativo salto temporale, leggiamo su Tvline che ha fonti ufficiali. Gli sceneggiatori stanno ancora lavorando sulle tempistiche esatte di questo salto in avanti. Scopriamo che quest’idea era già prevista per il finale della quarta stagione che ha però subito un cambiamento perchè a causa della pandemia le riprese non hanno potuto arrivare al vero finale.

Stiamo parlando e pensando alla possibilità concreta di un salto temporale, ha raccontato Roberto Aguirre Sacasa. Solitamente, questi grandi cambiamenti avvengono all’inizio di una stagione ma dovendo recuperare e mettere in scena gli ultimi tre episodi, il salto avverrà un po’ più avanti. Idealmente, abbiamo pensato che l’idea più giusta fosse portare la trama e la storia avanti dopo i primi tre episodi. Tra le certezze per la prossima stagione abbiamo anche il ballo di fine. Un evento che i produttori hanno deciso di non cancellare perchè troppo importante per una serie teen.

Vi avevamo raccontato che due personaggi importanti Hermione e FP non ci saranno in Riverdale 5 (scopri i dettagli qui). Tuttavia, le loro story-line non hanno ancora avuto un finale. Roberto Aguirre Sacasa è stato chiaro: i due avranno la loro conclusione e non moriranno perchè spera di poterli riportare nella serie di tanto in tanto. In attesa di ulteriori anticipazioni iniziamo ad immaginarci i protagonisti in vesti più dulte e mature insomma, magari al college o nel mondo del lavoro.