Una gran bella notizia illumina qusesta giornata! Nelle scorse ore, infatti, Harry Styles ha annunciato l’arrivo di un nuovo singolo estratto da Fine Line, il suo ultimo disco uscito lo scorso dicembre! Il pezzo scelto per l’occasione è Watermelon Sugar, uno dei pezzi più freschi e divertenti dell’album.





Ad onor del vero, dell’arrivo di Watermelon Sugar si parla da ormai diverso tempo. Qualche mese fa, in effetti, sul web erano iniziate a spuntare delle immagini piuttosto emblematiche in questo senso. Negli scatti apparsi online si vedeva l’artista degli One Direction impegnato in uno spensierato party in spiaggia. Un party in compagnia di un gruppo di ragazza e…di un’anguria!

Ecco le immagini del presunto video ufficiale di Watermelon Sugar, il nuovo singolo di Harry Styles!

Buongiorno ad #HarryStyles che , con la sola potenza delle mani, ti apre mezza anguria 🍉 in due. #WatermelonSugar pic.twitter.com/JNbnwc4vX0 — Ginny💗💙 (@ginnygi) May 14, 2020

L’arrivo del nuovo singolo di Harry è giunto, fra le altre cose, dal sito www.doyouknowwhoyouare.com, dove è apparso un banner decisamente inequivocabile.

Watermelon Sugar, vi ricordiamo, sarà a questo punto il quarto singolo ufficiale che Harry Styles estrarrà da Fine Line. Nei mesi scorsi, l’artista ha deciso di estrarre dall’album, nell’ordine, Lights Up, Adore You e Falling.

Fine Line sarà presentato da Harry Styles per la prima volta dal vivo in Italia, ci auguriamo, il prossimo anno. L’artista britannico, a causa dell’emergenza Coronavirus, è stato infatti costretto a spostare tutte le tappe nostrane del suo attesissimo Love on Tour al 2021. I nuovi appuntamenti per il 2021 sono il 12 febbraio all’Unipol Arena e il 13 febbraio al Pala Alpitour di Torino.

Non vediamo davvero l’ora di poter rivedere Harry sul palco e di poter ascoltare Watermelon Sugar finalmente dal vivo!