Skai Jackson omaggia Cameron Boyce a Dancing with the stars (VIDEO)

Skai Jackson, l’indimenticabile di Jessie, ha voluto rendere omaggio all’ex collega Cameron Boyce in occasione della più recente puntata di Dancing with the stars.

Clicca qui per scoprire tutte le offerte di Converse!

L’ex star Disney è infatti in queste settimane impegnata nella competizione della trasmissione che in Italia ha ispirato Ballando con le stelle. Prima della sua esibizione, dedicata a Cameron Boyce, Skai ha parlato con il suo compagno di ballo di quanto volesse bene a Cameron. E di quanto gli manchi.

Cameron Boyce, come ricorderete, ha interpretato Lucas “Luke” Philbert Ross in Jessie. Skai invece interpretava il ruolo di Zuri Zenobia Ross.

Ricordando Cameron, Skai si è emozionata tantissimo, scoppiando in lacrime e commuovendo tantissimo anche noi! Cameron era un ragazzo davvero speciale, e questo ce l’avevano raccontato anche molti degli attori che compongono il cast di Descendants, dove Cameron interpretava Carlos, il figlio di Crudelia de Mon.

Qui sotto trovate il video dell’omaggio di Skai Jackson a Cameron Boyce a Dancing with the stars.

Cameron Boyce, come anche ricordato da Skai Jackson, è venuto a mancare all’improvviso il 6 luglio 2019, a causa di un attacco di epilessia da cui soffriva da sempre.

Cerca il tuo viaggio economico in autobus con Flixbus.it

La scomparsa di Cameron ha lasciato tutti senza parole e ha spinto i genitori a fondare un’associazione benefica. La The Cameron Boyce Foundation mira infatti ad aiutare giovani ragazze e ragazze ad uscire dalla povertà ed evitare le strade del degrado e della droga.

British School Italia – Esperienza, Professionalità, Percorsi su Misura

Grazie ancora a Skai Jackson per questo momento così toccante dedicato a Cameron! Non la smetteremo mai più di piangere!