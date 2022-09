Sissi: dopo Amici torna oggi con Sottovoce (video, testo e significato)

Da oggi venerdì 16 settembre esce Sottovoce, il nuovo singolo di Sissi, ex allieva di Amici, prodotto da Riccardo Scirè e Ayden Lau.

Il brano arriva dopo la pubblicazione del primo EP dell’artista che comprende anche il singolo estivo Scendi.

Ecco il video ufficiale di Sottovoce

Il testo di Sottovoce di Sissi

Dolce, anche quando mi fai male

e non so dove guardare

metto le mani in tasca

tra il tabacco e il niente

a volte lascio correre i pensieri

per restare un po’ da sola

è la testa che gioca con me

Ho visto il mare diventare d’inchiostro

il cielo che cade come gli astri

ma dopo mi dico che è tutto ok

però poi forse ho bisogno di te

Mi si spezza la voce

ma tu non senti niente

quando è buio perdo l’equilibrio

a volte a non riesco a dirti che

Voglio il sole di notte

luce sulle paure

mentre questo mondo fa casino

sottovoce parla un po’ con me

Dolce anche quando il cuore tace

mi sentivo forte invece

tu mi leggi negli occhi incertezze

a volte vorrei ricominciare da capo

ma intorno è tutto uguale

non vedo ma ci sono strade

infinite possibilità

Ho visto il mare diventare d’inchiostro

il cielo che cade come gli astri

ma dopo mi dico che è tutto ok

però poi forse ho bisogno di te

Mi si spezza la voce

ma tu non senti niente

quando è buio perdo l’equilibrio

a volte a non riesco a dirti che

Voglio il sole di notte

luce sulle paure

mentre questo mondo fa casino

sottovoce parla un po’ con me

Voglio il sole di notte

luce sulle paure

mentre questo mondo fa casino

sottovoce parla un po’ con me

Qual è il significato della nuova canzone di Sissi?