Amici: Sissi piange per colpa degli haters?(commento)

Sissi si è commossa tanto durante le prove de La Cura di Battiato, un brano che le è stato assegnato da Rudy Zerbi.

L’emozione ha preso il sopravvento e ci ha mostrato una Silvia che fino ad ora non avevamo ancora visto ad Amici.

Se lo scopo di Zerbi era quello di farle dimostrare di essere capace di emozionare, Sissi ha preso il compito di parola!

Durante l’esibizione, infatti, la ragazza si è interrotta e ha ceduto al pianto, sintomo che qualcosa la fa stare molto male.

Per la vocal coach è solo segno che la sua umanità sta emergendo nell’interpretazione del brano, tra l’altro uno dei più intensi della musica italiana.

“Mi dispiace dire le cose sbagliate nel momento sbagliato e sorridere nei momenti di disagio perché sono a disagio”, confessa Sissi con la voce rotta dal pianto.

Cosa intendesse esattamente la cantante di Amici non possiamo saperlo con certezza, ma per i fan della ragazza non c’è dubbio: è colpa degli haters.

Prima di giudicare una persona provate a conoscere ogni suo aspetto. C’è sempre un motivo nascosto dietro ogni comportamento. Oggi Sissi,senza saperlo, ha dato una gran lezione ai suoi haters. Lei è umana, Voi no. #Amici21 pic.twitter.com/BjkmHlIBij — 💙True Love-Dany💙 (@TrueLoveDany) January 21, 2022

Secondo alcuni sostenitori, Sissi avrebbe letto sui social dei commenti negativi che la riguardano. Alcune persone hanno infatti criticato Silvia esprimendo dell’antipatia per il suo modo di fare e di parlare, soprattutto in puntata.

Nello specifico, la settimana scorsa, la ragazza si era detta molto preoccupata dell’esito della classifica in cui palesemente sarebbe risultata prima o al massimo seconda.

Una spiegazione c’era e la stessa Sissi l’ha spiegata anche se con difficoltà: era in pensiero per la possibile eliminazione dell’amica Nicol paura che si è dimostrata assolutamente fondata!

Le preoccupazione della cantante, però, non è stata compresa e Luigi ha commentato con una battuta. Anche una parte del pubblico non ha approvato.

“Sissi canta da dio ma appena scende dal palco io proprio non la reggo, sono piena di quest’aria da finta svampita e finta modesta per qualsiasi cosa quando sa BENISSIMO che non è lei ad uscire“, è stato uno dei commenti su Twitter.

A noi, invece, il comportamento di Sissi sembra assolutamente autentico.

Preoccuparsi per gli altri e non solo per se stessi, vivere i problemi altrui con la stessa intensità con cui si vivrebbero i propri sono infatti una prerogativa di chi è molto sensibile, lotta ogni giorno contro se stesso nel cercare di convivere con un intricato mondo interiore, difficilmente compreso fino in fondo da un mondo esterno dove è il pensiero individualista a predominare. E voi cosa ne pensate?