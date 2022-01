Sissi 2: la seconda stagione della serie tv ci sarà?

La serie evento Sissi, in onda stasera con la terza puntata su Canale 5, volge al termine. Tantissimi telespettatori già si chiedono se una seconda stagione ci sarà.

Ebbene, prima che Sisi celebrasse la sua prima mondiale a Cannes nell’ottobre 2021, la rete tedesca RTL ha già annunciato una continuazione.

Così, ancora prima che i primi spettatori potessero dare un’occhiata all’opera, l’emittente che ha prodotto la serie ha deciso di rinnovarla con una seconda stagione.

Lo ha annunciato Hauke ​​Bartel, fiction-chef per RTL. Ecco quali sono state le sue dichiarazioni:

“Il nostro obiettivo era quello di far rivivere la storia di Sisi, ma di raccontarla in modo diverso, da una prospettiva moderna. Beta Film ha già concluso una serie di accordi in vista della prima mondiale, che garantiscono che la serie sarà trasmessa in tutto il mondo.

La prima stagione di sei ore è stata acquisita dall’emittente privata italiana Mediaset, tra gli altri, ma Globoplay in Brasile, NPO in Olanda, RTL in Ungheria, RTVS in Slovacchia e Viasat World in Europa orientale, Grecia, Cipro e Turchia hanno già firmato aumentare i diritti garantiti. Ci sono anche contratti con VTM in Belgio, TF1 in Francia e ORF austriaca.

I miei colleghi di Story House hanno svolto un ottimo lavoro. Ecco perché sono molto lieto non solo di celebrare la prima mondiale di ‘Sisi’ qui a Cannes. Ma anche di annunciare ora che l’entusiasmante storia dell’imperatrice austriaca avrà una seconda stagione“.

Al debutto, sulla piattaforma di streaming RTL+, Sisi ha battuto tutti i record di ascolto: è l’esordio di maggior successo di sempre per una serie televisiva, in Germania.

Un successo che è stato replicato anche qui in Italia con Canale 5: la seconda puntata del 4 gennaio è stata ad esempio leader della serata sul pubblico attivo.

Ma non è finita qui perché a Colonia si sta attualmente lavorando a un’altra serie sulla principessa Sissi. Con il titolo provvisorio The Empress, sono iniziate le riprese di una nuova serie Netflix sull’Imperatrice.

Mentre Dominique Devenport e Jannik Schümann rivestono ruoli di Sisi e Franz nella versione RTL, la giovane coppia imperiale è interpretata da Devrim Lingnau e Philip Froissant su Netflix.