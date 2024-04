Sissi: il nuovo singolo Mezzo Amore (audio, testo e significato)

Da oggi venerdì 5 aprile è possibile ascoltare Mezzo Amore, il nuovo singolo di Sissi, ex protagonista del talent show Amici di Maria De Filippi.

Il brano arriva dopo la partecipazione dell’artista al Festival di Sanremo, durante la serata cover, in una scatenata versione di Lady Marmalade con Big Mama.

Ascolta qui la canzone

Il testo di Mezzo Amore di Sissi

[Strofa 1]

Baby, sono a pezzi, li ho persi nel disordine

Giriamo autostrade, corriamo nelle macchine degli altri

Per non incontrarci mai, giuro che non voglio incontrarti mai

[Pre-Ritornello 1]

Ma tu chiamami, chiami, non ti conosco

Ho perso le chiavi di casa nel nostro mondo

Non ci vedo bene insieme, non ci vedo troppo

Sui miei denti grillz con sopra il mio cuore

[Ritornello]

Per te ho scritto “Ti odio” sui muri della stanza

Non serve un bacio per capire se basta

È solo mezzo amore se mi chiami “amore”

Ma non fai mai niente per me

Odio quando dicono: “Tutto passa”

Ma sei ancora qui dentro la mia stanza

È solo mezzo amorе, l’ho chiamato amore

L’ho chiamato amore

(L’ho chiamato amore)

[Strofa 2]

Baby, siamo pеrsi in mezzo a tutte le lacrime

Bagnami i vestiti che mi hai tolto nel disordine

Per paura di non vedermi mai (Davvero)

[Pre-Ritornello 2]

Ma tu chiamami, chiami, non ti sopporto

Sento la tua voce, lo sai che ti riconosco

Non ci vedo bene insieme, non ci vedo troppo

Sui miei denti grillz con sopra il mio cuore

[Ritornello]

Per te ho scritto “Ti odio” sui muri della stanza

Non serve un bacio per capire se basta

È solo mezzo amore se mi chiami “amore”

Ma non fai mai niente per me

Odio quando dicono: “Tutto passa”

Ma sei ancora qui dentro la mia stanza

È solo mezzo amore

L’ho chiamato amore, l’ho chiamato amore

[Outro]

È solo una scusa per andartene via

Vorrei delle scuse nei momenti più tristi

Penso sia difficile ritrovarmi ancora

Nelle tue felpe oversize

Odio quando dicono: “Tutto passa”

Se sei tu di nuovo nella mia stanza

Di questo mezzo amore, l’ho chiamato amore

L’ho chiamato amore

(L’ho chiamato amore, l’ho chiamato amore)

(L’ho chiamato amore, l’ho chiamato amore)

Fonte: Genius

Significato della nuova canzone di Sissi