Sissi 2: le riprese della seconda stagione sono iniziate (FOTO)

Adesso è ufficiale, come vi abbiamo anticipato qui la fiction Sissi avrà una seconda stagione e le riprese sono appena iniziate.

Lo ha rivelato l’account dell’emittente RTL che ha annunciato inoltre quando verrà trasmessa la seconda parte della serie tv:

Da questa settimana Dominique Devenport, Jannik Schuemann, Desiree Nosbusch, Tanja Schleiff, Pauline Renevier e tutti gli altri grandi attori del nostro cast preferito stanno girando i nuovi episodi “Sisi” negli Stati Baltici. In streaming su Rtl Plus da fine 2022. Giovanni Funiati alias Graf Andrássy giocherà un ruolo molto più importante nella nuova stagione rispetto alla prima, perché sebbene Sisi e Franz siano al settimo cielo all’inizio della seconda stagione a causa della nascita del loro figlio ed erede al trono, le nuvole si addensano sulla loro felicità. Otto von Bismarck minaccia di coinvolgere l’Austria in una guerra e quando Sisi si reca in Ungheria per una missione politica, non solo incontra le belle distese selvagge della Puszta, ma anche un uomo con cui puoi rubare cavalli: il conte Andrássy! Divisa tra suo marito e il Conte, Sisi si trova improvvisamente di fronte a una decisione difficile. Oltre all’ensemble della prima stagione, questa volta sono presenti anche i seguenti attori: Murathan Muslu nei panni del leader ribelle ungherese Ödön Körtek, Romy Schroeder nei panni di Marie, la figlia della cameriera di Sisi Fanny, Amanda Da Gloria nei panni della sorella del conte Andrássy e Bernd Hölscher nel ruolo di Otto von Bismarck.