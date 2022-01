Amici 21: Alex geloso di Cosmary (c’entrano Mattia e Christian)

Alex e Cosmary stanno vivendo i loro primi screzi, all’insegna della gelosia, nella scuola di Amici 21.

Dopo che nel pomeridiano di domenica scorsa è stato mostrato il loro primo bacio, appaiono sempre più affiatati.

Non tutto, però, fila liscio e tra un momento di tenerezza e l’altro in casetta s’insinua adesso l’ombra del sospetto.

A provare un certo turbamento è proprio Alex, che dopo aver resistito alle avance iniziali della ballerina ha ceduto e ora sembra molto preso dalla ragazza.

Nonostante ciò, durante il pomeridiano di oggi, Cosmary si è lamentata con Alex della sua riservatezza che gli impedisce ancora di mostrare i suoi sentimenti verso di lei davanti agli altri.

La ballerina ha deciso, forse per ripicca, di non trattenere la sua espansività e lo ha fatto scherzando con gli altri ragazzi, in particolare con Mattia e Christian.

Abbracci e risate cariche di complicità non sono sfuggiti ad Alex che è piombato in un atteggiamento piuttosto cupo, isolandosi in camera da letto.

“Siamo troppo diversi, diamo un’importanza diversa alle cose, dal bacio al comportarsi con gli altri”, ha affermato il cantante.

La sua dichiarazione ha fatto arrabbiare Cosmary che lo ha lasciato solo: “Io sono fatta così, non è sminuire ciò che c’è tra noi!”, ha chiosato la ballerina.

È stato lo stesso Alex a cercare di riappacificarsi raggiungendola successivamente in giardino.

cosmary ci ha visto lungo su come far ingelosire Alex ✈️ #Amici21 pic.twitter.com/7YfQHnMo8d — ila🦋 (@ilarialr) January 11, 2022