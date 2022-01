Sanremo 2022: chi sono le 5 co-conduttrici

Sanremo 2022, sono state appena annunciate le 5 donne alla conduzione.

Si tratta di Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Sono loro le cinque donne che affiancheranno Amadeus alla conduzione del 72esimo Festival di Sanremo, il prossimo febbraio.

Il direttore artistico le ha svelate in collegamento durante l’edizione delle 20 del Tg1di questa sera e si alterneranno sera dopo sera sul palco del Teatro Ariston.

La prima sarà Ornella Muti, chiuderà alla finale Sabrina Ferilli. La terza serata sarà di Drusilla Foer, la quarta dell’attrice Maria Chiara Giannetta.

Fino a qualche giorno fa, si sono susseguiti diversi rumors sul cast ufficiale di Sanremo 2022.

Trai i nomi dei papabili co- conduttori del Festiva figurano quelli di Alessia Marcuzzi, la stessa Maria Chiara Giannetta e perfino Can Yaman.

L’unica notizia certa, oltre ai cinque nomi appena annunciati, è per ora la presenza di Checco Zalone come ospite. Il comico porterà la sua tagliente ironia in una delle serate della kermesse canora. Ancora non confermata la presenza di Marco Mengoni come ospite fisso.

E voi che cosa ne pensate delle co-conduttrici di Sanremo 2022?