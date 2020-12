Significato testo Via Padova Leonardo Lamacchia: di che cosa parla questa bellissima e scatenata canzone?

In occasione della puntata speciale di Amici 20 di sabato 5 dicembre, Leonardo Lamacchia ha presentato per la prima volta dal vivo la sua canzone. Il titolo del pezzo, prodotto con la collaborazione del produttore multiplatino Michele Canova, è Via Padova.

Il pezzo, in realtà, noi di Ginger Generation (CLICCATE QUI PER LEGGERE IL TESTO!) già vi avevamo parlato in questa occasione. Via Padova l’avevamo già ascoltata qualche giorno fa, nel corso di un Daytime. Leonardo aveva avuto modo di confrontarsi con Canova, che aveva dato all’artista tutti i consigli del caso per trasformare il suo pezzo in una bomba. E, alla fine, il risultato è stato centrato in pieno!

Significato testo Via Padova di Leonardo Lamacchia: l’artista spiega il significato!

In trasmissione, Leonardo ha spiegato il significato di questa canzone. Dov’è la Via Padova di cui parla la canzone? La risposta è: si trova a Milano!

Da diversi anni, infatti, Leonardo vive nel capoluogo meneghino, a due passi dalla lunghissima via che da Piazzale Loreto porta fuori città. Via Padova è molto conosciuta per essere una via che accoglie moltissimi immigrati ed etnie differenti.

Ecco come Leonardo ha spiegato il significato del testo del suo pezzo:

Il pezzo si chiama Via Padova, a Milano, perché vivo io vivo proprio lì vicinissim. Io sono barese, vivo li da tre anni e mezzo. Via Padova è la via che più mi piace, è davvero una spiaggia, è super multiculturale.

Il pezzo, molto apprezzato da Rudy Zerbi, non sembra aver convinto al 100% la maestra Anna Pettinelli, che sulla canzone almeno in un primo momento pare avere avuto qualche riserva.

Qui sotto trovate il video dell’esibizione di Leonardo Lamacchia sulle note di Via Padova ad Amici!