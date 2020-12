Amici 20: il riassunto della puntata del 5 dicembre (nessun eliminato)

Oggi, sabato 5 dicembre, Maria De Filippi conduce un nuovo appuntamento su Canale 5 con la scuola di Amici.

In questa occasione, Leonardo presenta per la prima volta il brano inedito Via Padova, su cui ha lavorato questa settimana insieme al produttore Michele Canova. Il pezzo ottiene il consenso da parte di RTL 102.5 e Radio Italia che si dimostrano la loro disponibilità a riprodurlo in rotazione radiofonica. Leonardo, grazie a questa canzone, ottiene anche un bel nove da Rudy Zerbi e la sua maglia viene riconfermata.

Il giudizio per Arianna, invece, è ancora sospeso. La cantante non è eliminata, ma il suo professore di riferimento non le ridà la maglia perché non è soddisfatto dell’esibizione.

La decisione su Arianna quindi è rimandata alla settimana prossima, ma potrebbe esserci presto un colpo di scena. Da quanto emerso in puntata, infatti, nel caso in cui Zerbi non dovesse confermarla il suo tutor potrebbe essere Arisa.

Grandi emozioni anche per Esa, che trova un produttore dopo il no di Michele Canova della settimana scorsa e per Sangiovanni che riesce a trovare la disponibilità di RTL per la rotazione radiofonica della sua Gucci Bag, proprio oggi alle 17:50.

Gli inediti di Amici 20

Quest’anno, il compito dell’alunno è mantenere il proprio banco, non è in sfida contro gli altri ma è in sfida solo con se stesso. Durante l’anno il professore farà in modo che il proprio allievo possa presentare il proprio inedito alle radio ed avere delle risposte su come va il mercato discografico.

Il professore farà sentire il pezzo del proprio allievo anche ad alcuni produttori. Se il suo brano piacerà il professore avrà dunque un elemento in più per pensare che ha fatto bene a dare quel banco all’allievo. Le canzoni scritte dai ragazzi di Amici 20 sono dunque, quest’anno più che mai, un elemento che potrà determinare il decorso del programma.