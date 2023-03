Shadow and Bone 2: ecco come è stata girata la scena di scontro tra il Darkling e Alina

Shadow and Bone 2 è disponibile su Netflix dal 16 marzo e al momento è prima nella classifica delle serie più viste del periodo in tantissimi stati, tra cui l’Italia. Come già saprete, o se non lo avete ancora letto vi lascio la notizia qui, il successo della seconda stagione sarà determinate per ottenere la luce verde da Netflix per la miniserie spin-off dedicata ai Corvi. Il cast della serie per promuovere la nuova stagione ha rilasciato diverse interviste, tra cui una con protagonisti gli attori che interpretano Alina e il Darkling, Jessie Mei Li e Ben Barnes. Jessie Mei Li ha raccontato ai microfoni di Cosmopolitan come hanno realizzato la scena di scontro tra Alina e il Darkling girata all’interno dell’officina di Morozova.

Jessie Mei Li ha dichiarato che la scena in cui Alina si scontra con il Darkling nell’officina di Morozova è una delle sue preferite della seconda stagione della serie, sapete come sono riusciti a girarla? Innanzitutto non si tratta della scena di scontro ambientata nella Faglia ma della complicata scena in cui il Darkling prende il sopravvento su Alina e la scaglia contro il muro all’interno della caverna adibita a studio segreto del suo antenato.

Ecco come Jessie e Ben si sono preparati per girare la complicata scena di Shadow and Bone 2

from rehearsals ➡️ to the screen pic.twitter.com/vbmxMS7Iif — Shadow And Bone (@shadowandbone_) March 20, 2023

Jessie e Ben volevano che la scena fosse il più realistica possibile, che non sembrasse una scena finta o troppo leggera. I due attori e la produzione dello show desideravano che trasparisse in maniera palese la relazione tossica che lega il Darkling ad Alina. Così, i due attori si sono allenati duramente con gli stunt-man e hanno costruito la scena fidandosi l’uno dell’altro e correndo il rischio di farsi leggermente male. Forti dell’amicizia che li lega, Jessie ha chiesto a Ben di non andarci leggero e di non essere troppo delicato. In sostanza è stato tutto coreografato nei minimi dettagli ma i colpi erano reali, così come reale è stato il pugno che Jessie ha lanciato a Patrick Gibson nelle prime scene della serie.

Ecco il video del pugno vero che per sbaglio Jessie Mei Li ha lanciato a Patrick Gibson in Shadow and Bone 2

did you know this legendary book > screen moment has an equally legendary blooper behind it? pic.twitter.com/z4TVBmR6MV — Shadow And Bone (@shadowandbone_) March 22, 2023

