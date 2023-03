People We Meet on Vacation: due attori di Shadow and Bone saranno i protagonisti della ROM-COM tratta dal romanzo di Emily Henry?

People We Meet on Vacation è il popolare romanzo di una delle autrici romance più amate degli ultimi anni, Emily Henry. Il libro è stato acquisito per la trasposizione cinematografica lo scorso ottobre 2022, entusiasmando i fan che da tempo sognavano un suo adattamento in salsa live action. La casa cinematografica che produrrà il film è la 3000 Pictures, il regista sarà Brett Haley (Raccontami di un giorno perfetto) e la sceneggiatura è stata affidata a Yulin Kuang. Pochi giorni fa l’autrice stessa, coinvolta anch’essa nel progetto, ha dichiarato che lo script è pronto e manca davvero poco all’annuncio del cast. Forse qualcosa si è già mosso e l’autrice e la produzione hanno già scelto i volti di Alex e Poppy. Se vi dicessi che due attori di Shadow and Bone potrebbero essere stati scelti per interpretare i protagonisti di People We Meet on Vacation?

Forse due attori di Shadow and Bone saranno i protagonisti della ROM-COM tratta dal romanzo di Emily Henry: ecco chi potrebbero essere

Forse Alex e Poppy di People We Meet on Vacation potrebbero essere interpretati dagli attori che prestano il volto a Matthias (Calahan Skogman) e a Nina (Danielle Galligan) in Shadow and Bone. A quanto pare i fan della Henry da tempo sognavo di vedere l’interprete di Matthias nei panni di Alex, sembrerebbe che l’attore abbia confermato il suo ingresso nel film. Calahan Skogman ha risposto così ad un commento fatto dall’autrice di People We Meet on Vacation sotto un suo recente post.

A quanto pare manca solo l’ufficialità e occorre capire se anche Danielle Galligan sarà confermata nel ruolo di Poppy. Noi ci speriamo e voi?