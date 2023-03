Six of Crows diventerà una serie spin-off di Shadow and Bone

È appena approdata su Netflix la tanto attesa seconda stagione di Shadow and Bone e già si inizia a parlare delle stagioni successive. Data la conclusione apertissima della nuova stagione non potrebbe che essere altrimenti. I fan hanno tante aspettative e le promesse fatte da Netflix ci auguriamo che vengano rispettate. A parlare è direttamente lo showrunner della serie, Eric Heisserer, che ai microfoni di EW ha dichiarato che si trova al momento al lavoro per creare uno spin-off di Shadow and Bone interamente dedicato a Sei di Corvi (Six of Crows).

Ecco tutto quello che dovete sapere sullo spin-off dedicato a Six of Crows

Lo spin-off di Six of Crows andrebbe ad adattare la duologia iniziata con Six of Crows e scritta da Leigh Bardugo. Purtroppo la miniserie spin-off non ha ancora ottenuto il via libera da Netflix. Tutto dipende da come andrà la seconda stagione di Shadow and Bone, al momento sta macinando tante visualizzazioni.

Eric Heisserer ha anche aggiunto che in Shadow and Bone 2 non era l’unico showrunner della serie, dato che per diverso tempo è stato impegnato con un gruppo di scrittori per mettere a punto la sceneggiatura di Sei di Corvi. Al suo fianco, nella gestione della serie madre, si è affacciato Daegan Fryklind. Se la serie dedicata ai Corvi venisse confermata, lo spin-off adatterebbe in modo fedele i due libri della Bardugo (anche se saranno presenti alcune differenze dovute al fatto che alcune scene sono state già mostrate nelle prime due stagioni di Shadow and Bone). Heisserer conferma anche che una parte dello spin-off si svolgerà durante gli eventi del finale della seconda stagione di Shadow and Bone 2 e la restante parte avverrebbe in contemporanea con i fatti narrati in Shadow and Bone 3. Probabilmente gli episodi non sarebbero superiori a 6.

In sostanza se lo spin-off venisse confermato dovremmo avere: sia una serie sui Corvi che la terza stagione di Shadow and Bone dedicata a Nikolai e quindi all’adattamento di King of Scars. Temporalmente si svolgerebbero nello stesso momento.

Avere questo spin-off per lo sceneggiatore della serie sarebbe davvero importante perché consentirebbe di sviluppare in maniera approfondita tutti i personaggi. Voi vorreste vedere realizzata una miniserie spin-off incentrata solo sui Corvi?

