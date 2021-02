Gianmarco Rottaro attore con Giancarlo Commare in Ritoccati – La Serie 2!

Gianmarco Rottaro dei Q4 sbarca finalmente in tv con un ruolo da attore tutto suo! Nelle scorse ore, come vi abbiamo raccontato su Instagram, il membro della crew Chill House ha confermato la notizia che molti avevano già “annusato”. Ecco tutti i dettagli su questo nuovo progetto lavorativo!

Gianmarco Rottaro attore nella serie Ritoccati 2!





Il ruolo che il bel Gianmarco ha ottenuto è quello di uno dei personaggi che a breve vedremo sul piccolo schermo su Ritoccati 2 – La Serie!

Lo show è già arrivato alla sua seconda stagione e include nel cast alcuni dei nostri attori preferiti in assoluto!

Fra questi troviamo Giancarlo Commare, che ha pubblicato una serie di Stories e di foto in compagnia dell’amico Gianmarco. L’attore, indimenticabile Edoardo Incanti di Skam Italia, era già uno dei membri più amati del cast della prima stagione della serie.

Ma non è certo finita qui! A partecipare alle riprese, tenetevi forte, c’è anche un altro attore che abbiamo imparato ad amare grazie a Skam. Stiamo parlando di Federico Cesari, l’adorabile Martino Rametta.

Qui sotto potete recuperare alcune delle foto e delle immagini dal backstage di Ritoccati 2 – La serie con Gianmarco Rottaro, Federico Cesari e Giancarlo Commare! Che squad semplicemente pazzesca!

Per quelli di voi che non la conoscessero, Ritoccati – La Serie è un serial che va in onda dal 2020 su Sky Uno.

La serie, composta da brevi sketch, è diretta da Alessandro Guida. Protagonisti assoluti (nel cast troviamo anche Liliana Fiorelli Michela Giraud, Angelica Massera, Francesco Marioni, Paolo Camilli e Neva Leoni) sono un gruppo di chirurghi. In particolare al centro della serie troviamo Prof. Giulio Basoccu, simpatico e spigliato chirurgo dei VIP.