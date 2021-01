Una grossa, enorme gaffe per Fedez. Nelle scorse ore, via Instagram, il rapper lombardo ha spoilerato per errore un pezzetino della sua canzone in gara al Festival di Sanremo 2021.

Chiamami per nome, questo il titolo del pezzo, è una canzone in collaborazione con Francesca Michielin. Nel pomeriggio del 30 gennaio, l’artista ha condiviso via Stories una serie di immagini dalle prove pre sanremesi.

Il problema è che in una di queste stories, purtroppo, si poteva sentire un pezzettino della canzone.

Fedez squalificato da Sanremo 2021 per lo spoiler?

Il regolamento della kermesse dell’Ariston parla molto chiaro. Il pezzo che viene presentato in gara deve essere del tutto inedito e non deve mai essere stato presentato, nemmeno in parte. Il rischio, per l’appunto, è che questa gaffe porti il rapper e Francesca Michielin alla squalifica dalla gara.

La Instagram Stories, ovviamente, è stata rapidamente cancellata. Evidentemente, Fedez la voleva condividere senza audio, ma qualcosa deve essere andato storto.

Su Twitter trovate facilmente l’estratto del pezzo della canzone spoilerata, immediatamente ricaricata dai fans, sempre sul pezzo.

Ecco come Fedez aveva commentato l’esperienza con Francesca Michielin:

“Il Festival ha fatto un grandissimo salto di qualità negli ultimi anni ed è tornato a rappresentare lo stato attuale della musica italiana, in tutta la sua contemporaneità. Con Francesca non ci sentivamo da un po’ e ci siamo ritrovati durante il primo lockdown, grazie a una delle dirette IG che si facevano dai balconi. Dopo quell’occasione, abbiamo parlato di futuro, di cosa ci sarebbe piaciuto fare e alla fine siamo qui, insieme. In un anno senza concerti, Il Festival è l’unica grande occasione per cantare dal vivo“

Amadeus, in questi giorni, ha avuto parecchie altre gatte da pelare. Ci mancava solo questo Fedez gate e il rischio di far saltare la partecipazione di Fedez e Francesca!