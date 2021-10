Sempre più bello: come partecipare all’evento speciale con il cast a Roma

Dopo il successo del secondo capitolo della saga, Ancora più bello, la storia di Marta si concluderà con l’uscita di Sempre più bello. Se anche voi non vedete l’ora di andare al cinema per scoprire come finirà la sua storia sarete felici di scoprire che il cast dell’intera trilogia e Alfa incontreranno i fan per un evento molto speciale.

In occasione di Alice nella Città, rassegna parallela della Festa del Cinema di Roma, dedicata al cinema per ragazzi ci sarà infatti un evento dedicato alla saga e, in particolare, a Sempre più bello.

Una serata unica e da non perdere in cui Ludovica Francesconi, Giancarlo Commare, ma anche Jozef Gjura, Gaja Masciale, Giuseppe Futia, Jenny De Nucci, Riccardo Niceforo e Diego Giangrasso con i registi Alice Filippi e Claudio Norza risponderanno a tante curiosità sulla saga. Insieme a loro anche gli interpreti del primo film, come Eleonora Gaggero e il cantante Alfa, creatore della title track del film..

Come partecipare all’evento di Sempre più bello:

L’evento dedicato a Sempre più bello si terrà il 22 Ottobre presso l’Auditorium Conciliazione a Roma.

Per partecipare è necessario acquistare preventivamente i vostri biglietti che possono essere ordinati presso il botteghino online del festival QUI.

Come per qualunque evento al cinema sarà obbligatorio avere il green pass.

La saga di Marta:

Con la sua dolcezza e spontaneità Marta ha saputo conquistare il cuore di tutti, tornando a far riempire i cinema non molto tempo fa con Ancora più bello. Il secondo film della trilogia, seguito di Sul più bello, sarà presto seguito da Sempre più bello che segnerà la conclusione della storia.

Sempre più bello sarà diretto ancora dal regista Claudio Norza e vedrà come protagonisti indiscussi Ludovica Francesconi e Giancarlo Commare. Insieme a loro non mancheranno Jozef Gjura, Gaja Masciale, Riccardo Niceforo, Jenny De Nucci, Giuseppe Futia e Diego Giangrasso.