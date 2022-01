Sempre più bello: intervista a Ludovica Francesconi e Giancarlo Commare

In occasione della presentazione di Sempre più bello alla scorsa edizione di Alice nella Città abbiamo avuto l’occasione di incontrare Ludovica Francesconi e Giancarlo Commare, i protagonisti della saga.

Con loro abbiamo parlato dell’impatto della saga sul pubblico e della loro esperienza nei panni di Marta e Gabriele: due personaggi che gli sono entrati proprio nella pelle, come ha confermato lo stesso Giancarlo che durante la nostra chiacchierata si è addirittura commosso alle parole di Ludovica.

“La sorpresa di ricevere tutto questo affetto è stata avvolgente”, ha detto Giancarlo Commare. Mentre Ludovica ha commentato “Tutto è arrivato in maniera così inaspettata, è stato sorprendente”.

Non sono mancati poi gli aneddoti divertenti, come quello raccontato da Ludovica che ha raccontato di una sua dolorosa caduta il primo giorno di riprese!

Qui sotto potete guardare l’intervista integrale.

Vi ricordiamo che Sempre più bello arriverà nei cinema il 31 gennaio con un evento speciale e resterà nelle sale fino al 2 febbraio.

La trama del film

In Sempre più bello Marta, dopo un rischioso trapianto ai polmoni, torna finalmente alla sua vita. Gabriele è con lei, è sempre stato con lei. e insieme decidono di andare a convivere in una casa tutta nuova, solo per loro. Orfani della stravaganza di Marta, Jacopo e Federica si dedicano così alla ricerca di nuovi coinquilini.

Tutto sembra procedere per il meglio, ma improvvisamente la malattia della ragazza si ripresenta. La situazione si complica drammaticamente. Marta viene ricoverata d’urgenza. Tutti i suoi amici, preoccupati da questa ennesima ricaduta si riuniscono in ospedale in attesa di notizie da Dario, ormai fidato medico che la ha in cura.

Gabriele, disperato, cerca di ricontattare l’austera e schiva nonna di Marta, con cui la ragazza non ha più rapporti da molti anni. In questo momento in cui la vita della giovane è appesa a un filo, sembrerebbe essere lei l’unica a poter decidere del suo destino…