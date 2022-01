Sempre più bello: i momenti più belli della saga di Marta

Come i viaggi più belli anche quello di Marta sta per giungere alla sua conclusione con l’uscita di Sempre più bello, l’ultimo capitolo della saga che ha fatto emozionare spettatori di tutte le età.

Arrivato dopo il successo di Sul più bello e del successivo, Ancora più bello, Sempre più bello vede Marta, Gabriele e i suoi amici alle prese con una sfida difficile e che potrebbe cambiare il corso delle loro vite.

Sempre più bello sarà al cinema dal 31 gennaio al 2 febbraio. Diretto da Claudio Norza, il film vede nel cast Ludovica Francesconi, Giancarlo Commare, Gaja Masciale, Jozef Gjura, Jenny De Nucci, Diego Giangrasso e la new entry Drusilla Foer.

I momenti più belli della saga

Come sempre amore, amicizia e, sopratutto, coraggio saranno le parole chiave di questa nuova avventura di un personaggio, Marta, che è già entrato nel cuore di tutti.

In attesa di andare al cinema a vedere Sempre più bello, ripercorriamo i momenti più belli di tutta la saga.

Sul più bello

Nel primo film conosciamo Marta, una ragazza malata di fibrosi cistica ma piena di vita, e i suo amici Federica e Jacopo. Tutto si complica quando nella vita di Marta entra Arturo.

Come dimenticare gli annunci di Marta al microfono della Coop? Questo è sicuramente uno dei momenti più belli del primo film perché capace di presentarci la protagonista nella sua unicità.

Da citare assolutamente anche Arturo che dedica a Marta Fly Me To the Moon al karaoke, una sequenza che poi prosegue mostrandoci l’evoluzione del sentimento tra i due.

In ultima battuta non si possono certo lasciare da parte Jacopo e Federica, in particolare il momento in cui riportano Marta a casa dopo il suo ricovero in clinica. Una scena semplice ma che racchiude già il senso della grande amicizia tra i tre.

Ancora più bello

Marta e Arturo si sono lasciati, così quando lei incontra Gabriele fa di tutto per non prenderla sul serio finendo per ferire i suoi sentimenti. Nel frattempo Federica ha problemi al lavoro e Jacopo ha problemi di cuore.

La scena più emozionante del film è sicuramente quella in cui Gabriele perdona Marta e fa di tutto per tornare in Italia, dopo aver saputo che lei è ricoverata in ospedale ma, purtroppo, sbaglia clinica.

Un altro bel momento è anche quello della rivalsa di Federica e delle sue colleghe contro il loro capo maschilista che viene messo in ridicolo da Delfina aka Loredana Bertè.

Non dimentichiamo poi Jacopo che ci regala un momento molto intenso quando si dichiara al ragazzo che gli piace preferendo tornare a casa con il cuore spezzato che con il dubbio.