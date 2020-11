Se succede qualcosa, vi voglio bene: il corto Netflix da non perdere

Uscito praticamente in sordina qualche giorno fa, Se succede qualcosa, vi voglio bene è diventato pochissime ore un vero e proprio caso su Netflix. Attualmente sul podio della top ten italiana, Se succede qualcosa, vi voglio bene è un raffinato cortometraggio d’animazione che affronta tematiche rilevanti come la violenza, il lutto e l’amore con straordinaria poesia.

Il cortometraggio si snoda tra presente e passato, procedendo sul filo delle emozioni già vissute e quelle del momento in una vera e propria esplosione di sentimenti.

Illustrato e animato con una tecnica che ricorda i disegni dei libri per bambini, Se succede qualcosa, vi voglio bene ci dà la possibilità di riflettere sul vuoto della perdita e sulle fragilità umane. Ma soprattutto quanto sia potente l’amore se paragonato ad atti violenti di pura follia.

Il corto, in particolare, fa riferimento alla piaga della violenza che troppo avviene nelle scuole USA con sparatorie e atti che provocano la morte di studenti innocenti. Degli episodi che arrivano fino a noi come fatti di cronaca lontani, ma che in realtà hanno i volti di ragazzi e famiglie. Queste ultime costrette a subire una ferita che probabilmente non si rimarginerà mai.

Negli USA il problema delle armi è all’ordine del giorno ormai da anni, quello che c’è da augurarsi è che una storia come quella raccontata da Se succede qualcosa, vi voglio bene possa fare più presa che un folle gesto di gratuita e inaccettabile violenza.

All’indomani di un tragico evento, due genitori in lutto piangono la perdita della figlia e affrontano il vuoto emotivo che li attanaglia in questo cortometraggio d’animazione splendidamente illustrato dagli sceneggiatori e registi Will McCormack e Michael Govier.