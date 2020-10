Amazon Prime Day 2020: info generali e offerte sui videogiochi

In questo articolo vi daremo informazioni generali sul prossimo Amazon Prime Day. Un evento volto a rafforzare il sostegno da parte di Amazon alle realtà imprendeventiitoriali (piccome e medie che siano) colpite economicamente dalla pandemia da coronavirus. Le date fissate sono il 13 e il 14 ottobre. Obiettivo di Amazon è l’investimento di 85 milioni di euro in promozioni speciali nel corso dei Prime Day e della stagione natalizia. Durante i Prime Day saranno disponibili più di un milione di offerte a livello internazionale su prodotti di celebri marchi quali Samsung, Huawei, Bosch, iRobot, Garmin, Foppapedretti, Puma, Oral-B, Sony, Dodot e Philips. Al Prime Day avranno accesso clienti Amazon Prime in Usa, UK, Emirati Arabi, Brasile, Singapore, Turchia, Cina, Canada, Belgio Austria, Olanda, Messico, Australia Giappone e Germania, Francia e Spagna.

IN COSA CONSISTE L’AMAZON PRIME DAY

A partire da oggi fino al 14 ottobre i clienti Amazon Prime Day avranno la possibilità di acquistare offerte esclusive e i principali prodotti della stagione natalizia nelle seguenti categorie: tv, elettronica, giochi, bellezza, moda, cucina, casa e dispositivi Amazon. Chi non è ancora cliente Amazon Prime può tuttavia iscriversi alla pagina apposita per partecipare al Prime Day.

Mariangela Marseglia, Country Manager e VP di Amazon.es e Amazon.it ha affermato: “Quest’anno Prime Day è l’opportunità perfetta per i clienti Amazon Prime di acquistare tutto ciò che desiderano, in totale comodità da casa propria e, perché no, anche di partecipare agli acquisti di Natale, così da avere più tempo da trascorrere con la propria famiglia e i propri cari durante le festività e il periodo che le precede”.

SPENDI 10, RICEVI 10

L’offerta è valida solamente per oggi: Amazon offrirà un buono promozionale di 10 euro a tutti i clienti Amazon Prime da utilizzare durante i Prime Day. L’offerta è riservata ai clienti che spenderanno 10 euro nell’acquisto di prodotti venduti su Amazon.it dalle piccome e medie imprese. La promozione è completamente finanziata da Amazon.

LE OFFERTE SUI VIDEOGAME

Ma veniamo al succo dell’articolo. Quali offerte troviamo per quanto riguarda i videogiochi? Ebbene, vi informiamo che sono disponibili a prezzo scontato prodotti per PS4, Nintendo Switch/Switch Lite e XBOX ONE S. Non vi basta? Benissimo: troverete anche accessori e titoli videoludici per PC. Sconti su sedie gaming, monitor, notebook, unità SSD e molto, molto altro ancora! Non sono purtroppo disponibili offerte su titoli per console di nuova generazione come PS5 e XBOX SERIES X/S. Un po’ di pazienza: è del resto ancora presto per proporre offerte su simili prodotti che peraltro devono ancora essere immessi in commercio!

E voi aderirete all’offerta Amazon Prime Day?