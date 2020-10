Saturno: Jordan è il nuovo singolo in uscita il 9 ottobre

Venerdì 9 ottobre esce Jordan, il nuovo singolo del giovane cantautore Saturno. Il brano è un’originale ballad pop urban, tra voce, piano e delicate influenze elettroniche – trap.

Nel brano, fresco ed essenziale, l’autore racconta quanto sia importante mettersi nei panni degli altri. Le Jordan, sneakers di culto per eccellenza, diventano infatti il simbolo del mettersi “nelle scarpe altrui”, per capire meglio i sentimenti dell’altro, all’interno di una relazione e non solo. Saturno introduce così questo pezzo:

Jordan’ è un brano nostalgico racconta di una storia d’amore che ho vissuto e che non è andata sempre per il verso giusto. Il titolo fa riferimento proprio alle scarpe, che sono un mezzo per invitare la ragazza in questione a mettersi nei miei panni per capire cosa provo. Infatti “mettiti nei miei panni” in inglese è “put yourself in my shoes”, nelle mie scarpe. La canzone è breve, ma in pochi minuti esprime tutto. Spero che vi piaccia.

Chi è Saturno, biografia

Il vero nome del cantautore è Mattia Poggetti (Pisa, 2001). Il giovane cantautore, nato a Pisa, ma di adozione livornese, cresce con la passione per la musica ereditata dallo zio. Inizia presto a suonare la chitarra, sia acustica che elettrica, per poi dedicarsi allo studio del canto, alla produzione musicale e alla scrittura di canzoni. Il suo eclettismo in ambito artistico gli permette di esprimere totalmente sé stesso attraverso storie di vita vissuta, personali e altrui, raccontate in chiave moderna e originale tra indie, urban e pop.

Saturno ascolta e si ispira ad artisti come Post Malone, Travis Scott e Kanye West. Partecipa a contest in tutta Italia che gli permettono di acquisire esperienza live su palchi di festival importanti. Viene scoperto dall’etichetta Hokuto Empire di Francesco Facchinetti, per la quale pubblica il fresco singolo d’esordio, contro gli stereotipi, Cliché, seguito da Jordan.