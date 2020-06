Patrik: audio e testo di Ora, il nuovo singolo virale su TikTok!

Torniamo a parlare su Ginger Generation di Patrik! Qualche giorno fa, infatti, vi avevamo regalato un piccolo approfondimento sul suo singolo Okay del giovane e promettente artista salernitano. In questi giorni, in ogni caso, l’artista è tornato con un nuovo singolo intitolato Ora, che è già diventato una hit virale su TikTok!

Grazie al successo sulla nota piattaforma social, infatti, Ora di Patrik è schizzato nella top 20 delle canzoni della Viral Chart italiana su Spofify!

Qui sotto trovate audio e testo di Ora di Patrik!





Testo

Ricordi babe dove e quando

E ciò che siamo

Ricordo ancora quel tuo top bianco, odi et amo

Che se Catullo poi ci avesse conosciuti ora

Avrebbe scritto di noi due

Nei suoi testi in prosa

E quando ho visto che piangevi

Per delle stronzate

Il cuore ha battuto forte

Come mai le altre E tu cosi bella dentro e fuori

Si, da fare invidia

Che mi fai stare bene quando

Dici che sei mia

Noi siamo forti come pagine

Una sopra l’altra

Però le scritte con l’inchiostro

È ciò che conta

Mi sento solo se non chiami me

Stanotte

Mi sento solo

E solo i mostri con cui faccio a botte

Ho scritto pagine di noi, noi, noi, noi

Ho scritto pagine di noi, noi, noi, noi

Ma quante pagine di noi, noi, noi, noi

Scriviamo pagine di noi, noi, noi, noi

Ho scritto pagine di noi, noi, noi, noi

Ho scritto pagine di noi, noi, noi, noi

Ma quante pagine di noi, noi, noi, noi

Scriviamo pagine di noi, noi, noi, noi Poi dimmi babe cosa pensi quando poi mi guardi

E siamo solamente io e te, io e te, E dimmi babe cosa pensi quando poi mi baci, E siamo solamente io e te, io e te

E c’ho la pancia piena di sushi e un portafogli vuoto

Ho dato tutto ciò che avevo ma non ho rimorso

E come faccio ora che sei dall’altra parte del mondo

So che mi pensi anche se poi

Non mi scrivi in fondo

Noi siamo forti come pagine una sopra l’altra

Parole scritte con l’inchiostro, è ciò che conta

Mi sento solo se non chiami me

Stanotte

Mi sento solo e solo i mostri con cui faccio a botte

Ho scritto pagine di noi, noi, noi, noi X 3

Ma quante pagine di noi, noi, noi, noi

Scriviamo pagine di noi, noi, noi, noi X 4

