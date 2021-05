Saturno e Patrik parlano dell’esperienza ai casting di Amici 20 (Video)

Saturno torna con Jordan Remix, brano che vede il featuring di Patrik, che nell’ultimo anno, con il singolo Ora, ha raggiunto le prime posizioni di celebri classifiche.

Innumerevoli TikTok sono stati dedicati al brano e hanno visto coinvolti celebri influencer come Mariasole Pollio e Alice De Bortoli, oltre al creator più famoso del web Valerio Mazzei e molti altri.

Jordan Remix è una ritmata ballad pop urban, tra voce, piano, influenze elettroniche e trap, prodotta da Sedd.

Nel brano, fresco ed essenziale, Saturno e Patrik, raccontano di quanto sia importante mettersi nei panni degli altri. Le Jordan, sneakers di culto per eccellenza, diventano infatti il simbolo del mettersi nelle scarpe altrui, per capire meglio i sentimenti dell’altro, all’interno di una relazione e non solo.

“Jordan Remix racconta di una storia d’amore che ho vissuto – afferma Saturno – e che non è sempre andata per il verso giusto. Il titolo fa riferimento proprio alle scarpe, che sono un mezzo per invitare la ragazza in questione a mettersi nei miei panni, che tradotto in inglese infatti è “put yourself in my shoes”, nelle mie scarpe. La canzone è breve, ma in pochi minuti esprime tutto».

“Il singolo racconta una storia in modo puro, con parole semplici – afferma Patrik – ed è proprio questa la magia che ho cercato di non far svanire inserendo una mia strofa nel testo. “Prima si dicono ti amo e dopo sconosciuti”, una realtà comune a tante storie, triste e malinconica. Tutto o almeno quasi tutto ha una fine e le foto in galleria o le canzoni scritte su un foglio, sono l’unico ricordo di quegli attimi che vorremmo poter rivivere ancora una volta».



Ecco cosa ci hanno raccontato Saturno e Patrik a proposito dei casting di Amici 20: