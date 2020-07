È uscito ORA, il primo singolo ufficiale del giovane cantautore PATRIK che segna l’inizio del suo nuovo percorso artistico.

ORA è un’energica e sentita ballad pop-rock in equilibrio tra la delicatezza di pianoforte e archi e la “ruvidità” di chitarre elettriche e batteria.

Nell’autobiografico singolo PATRIK dipinge immagini di ricordi tra due innamorati separati dalla distanza, tra nostalgia e dolore misto a rabbia.

Ecco come Patrik ha spiegato il significato della canzone:

“Ora è una semplice dichiarazione d’amore a una ragazza costretta per studi in Inghilterra. Ha ricevuto questa canzone come regalo inaspettato durante una festa a sorpresa per il suo diciottesimo compleanno. Il testo ripercorre ricordi e immagini di vita insieme che, data la lontananza, fanno male al cuore“.

PATRIK (1998, Salerno) è PATRICK RUBINO. L’artista nasce a Salerno da madre polacca e padre italiano e fin da piccolo coltiva la passione per la musica. Presto inizia a studiare chitarra classica e a 13 anni fonda la prima di tante band con le quali parteciperà a numerosi concorsi presentando brani inediti scritti da lui. Inizia inoltre a dedicarsi alla produzione, sentendo l’esigenza di comporre testi e basi per le proprie canzoni.

Partecipa al programma Amici senza riuscire ad entrare nella scuola, ma grazie alla visibilità televisiva ottiene una fanbase solida dalla quale partire. Decide di intraprendere un percorso di studio musicale professionale alla Camp Academy di Napoli dove si esercita in canto, produzione, mix & mastering e pianoforte.

Patrik scrive e produce un centinaio di brani nel suo home studio fino a pubblicare, il 6 marzo 2020, il suo primo singolo ufficiale dal titolo Ora sotto l’etichetta Hokuto Empire di Francesco Facchinetti.

Testo Ora Patrik

CLICCA QUI PER COMPRARE LA CANZONE!





Ricordi babe dove e quando

E ciò che siamo

Ricordo ancora quel tuo top bianco, odi et amo

Che se Catullo poi ci avesse conosciuti ora

Avrebbe scritto di noi due

Nei suoi testi in prosa

E quando ho visto che piangevi

Per delle stronzate

Il cuore ha battuto forte

Come mai le altre

E tu cosi bella dentro e fuori

Si, da fare invidia

Che mi fai stare bene quando

Dici che sei mia

Noi siamo forti come pagine

Una sopra l’altra

Però le scritte con l’inchiostro

È ciò che conta

Mi sento solo se non chiami me

Stanotte

Mi sento solo

E solo i mostri con cui faccio a botte

Ho scritto pagine di noi, noi, noi, noi

Ho scritto pagine di noi, noi, noi, noi

Ma quante pagine di noi, noi, noi, noi

Scriviamo pagine di noi, noi, noi, noi (X2)

Poi dimmi babe cosa pensi quando poi mi guardi

E siamo solamente io e te, io e te

E dimmi babe cosa pensi quando poi mi baci

E siamo solamente io e te, io e te

E c’ho la pancia piena di sushi e un portafogli vuoto

Ho dato tutto ciò che avevo ma non ho rimorso

E come faccio ora che sei dall’altra parte del mondo

So che mi pensi anche se poi

Non mi scrivi in fondo

Noi siamo forti come pagine una sopra l’altra

Parole scritte con l’inchiostro, è ciò che conta

Mi sento solo se non chiami me

Stanotte

Mi sento solo e solo i mostri con cui faccio a botte

Ho scritto pagine di noi, noi, noi, noi

Ho scritto pagine di noi, noi, noi, noi

Ho scritto pagine di noi, noi, noi, noi

Ma quante pagine di noi, noi, noi, noi (X4)