Sanremo 2020: la scaletta e l’ordine di uscita della serata delle cover

Si è tenuta questa mattina, 6 febbraio, al Teatro Ariston di Sanremo, la conferenza stampa di presentazione della terza serata del Festival di Sanremo 2020.

In questa occasione, Claudio Fasulo e Amadeus hanno rivelato ai giornalisti, oltre agli (ottimi) dati di ascolto di ieri sera anche l’ordine di uscita dei BIG del 6 febbraio.

Questa sera, come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, tutti e 24 i BIG in gara a Sanremo 2020 interpreteranno delle cover di alcuni dei brani più celebri della storia del Festival. Con la terza serata abbiamo dunque potuto riascoltare le canzoni che hanno reso Sanremo la prestigiosa kermesse che è oggi.

Per l’occasione, i BIG hanno avuto libera scelta. Tutti i concorrenti in gara hanno infatti avuto la possibilità di scegliere non solo il brano da interpretare, ma anche la modalità di presentazione. Alcuni hanno cantato i loro pezzi in compagnia di ospiti, altri da soli ma con un arraangiamento nuovo, eccetera.

Ecco la scaletta della serata delle cover del Festival di Sanremo 2020

Michele Zarrillo con Fausto Leali – Deborah

Junior Cally con i Viito – Vado al massimo

Marco Masini con Arisa – Vacanze romane

Riki con Ana Mena – L’edera

Raphael Gualazzi con Simona Molinari – E se domani

Anastasio con P.F.M. – Spalle al muro

Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta – Si può dare di più

Alberto Urso con Ornella Vanoni – La voce del silenzio

Achille Lauro con Annalisa – Gli uomini non cambiano

Elodie con Aeham Ahmad – Adesso tu

Rancore con Dardust e La Rappresentante di Lista – Luce

Pinguini Tattici Nucleari – Papaveri e papere, Nessuno mi può giudicare, Gianna Gianna, Sarà perché ti amo, Una musica può fare, Salirò, Sono solo parole, Rolls Royce

Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi – Ti regalerò una rosa

Giordana Angi con SOLIS String Quartet – La nevicata del ’56

Le Vibrazioni con Canova – Un’emozione da poco

Diodato con Nina Zilli – 24000 baci

Tosca con Silvia Perez Cruz – Piazza grande

Rita Pavone con Amedeo Minghi – 1950

Bugo e Morgan – Canzone per te

Irene Grandi con Bobo Rondelli – La musica è finita

Piero Pelù – Cuore matto

Paolo Jannacci con Francesco Mandelli e Daniele Moretto – Se me lo dicevi prima

Elettra Lamborghini con MYSS KETA – Non succederà più

Francesco Gabbani – L’italiano

Vi ricordiamo che stasera a Sanremo ci sarà ospite anche uno dei nostri artisti preferiti! Stiamo parlando del cantante britannico Lewis Capaldi!Oltre a lui troveremo anche Mika, Roberto Benigni e il cast di L’Amica geniale! Appuntamento su Rai Uno con il Festival di Sanremo 2020 dalle ore 20:30!