Selena Gomez lancia una linea di cosmetici: arriva Rare Beauty

Nel 2020 ci sono altre novità e riguardano Selena Gomez! La cantante ha, infatti, annunciato il lancio di una sua linea di cosmetici. La Rare Beauty, questo il nome della collezione di make up, sarà rilasciata questa estate nelle profumerie Sephora.

Per il momento solo il North America sembra interessato da questo lancio esclusivo ma non è da escludere che la Rare Beauty si possa estendere anche ad altri paesi. Magari non sarà venduta in store ma non è da escludere che la vendita online sia aperta a tutti e che diventi un’icona come già successo per la Fenty Beauty di Rihanna.

Questo anno sembra già molto intenso per la cantante di Rare che dopo i tre singolo Lose You To Love Me, Look At Her Now e Rare ha in cantiere un altro video e un nuovo singolo. Come vi avevamo anticipato potrebbe trattarsi di Ring (qui per saperne di più).

Selena Gomez lancia Rare Beauty

L’ex stellina Disney ha fatto l’annuncio tramite i suoi canali social e con una diretta su Instagram: “Ragazzi, ho lavorato a questo progetto per gli ultimi due anni, e posso ufficialmente dire che Rare Beauty sarà lanciata in Nord America da Sephora questa estate! ”

Guys, I’ve been working on this special project for two years and can officially say Rare Beauty is launching in @sephora stores in North America this summer! Here’s a tiny sneak. There’s more to share AND I can’t wait. pic.twitter.com/fWZQqyqrW9 — Selena Gomez (@selenagomez) February 4, 2020