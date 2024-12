Biscotti di Pan di Zenzero Light: la dolcezza del Natale senza sensi di colpa

Con le festività natalizie, la voglia di dolci aumenta. Per chi cerca un’opzione più salutare, abbiamo rivisitato la ricetta classica dei biscotti allo zenzero (sia nella più classica versione dei Ginger Cookies sia quella dei Pan Di Zenzero nella loro simpatica forma di omino), creando una versione light, ideale per mantenere il gusto ma senza zuccheri. Ecco come prepararla!

Ricetta Ginger Cookies Light

Ingredienti:

200 g di farina integrale

50 g di farina di mandorle

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

1 cucchiaino di zenzero in polvere

1 cucchiaino di cannella in polvere

1/4 cucchiaino di chiodi di garofano in polvere

1/4 cucchiaino di noce moscata in polvere

1 pizzico di sale

60 ml di olio di cocco (sciolto)

80 g di eritritolo

1 uovo

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Preparazione:

1. Preriscalda il forno a 180°C e fodera una teglia con carta da forno

2. In una ciotola grande, mescola la farina integrale, la farina di mandorle, il bicarbonato di sodio, lo zenzero, la cannella, i chiodi di garofano, la noce moscata e il sale.

3. In un’altra ciotola, sbatti insieme l’olio di cocco e l’eritritolo fino a ottenere un composto cremoso. Aggiungi l’uovo e l’estratto di vaniglia, continuando a mescolare fino a ottenere un impasto omogeneo.

4. Unisci gradualmente gli ingredienti secchi a quelli umidi, mescolando fino a formare un impasto compatto.

5. Con le mani, forma delle palline di impasto e disponile sulla teglia, schiacciandole leggermente per creare dei biscotti.

6. Cuoci in forno per circa 10-12 minuti, o fino a quando i bordi dei biscotti saranno dorati.

7. Lascia raffreddare completamente i biscotti prima di servirli.

Come fare gli omini di Pan di Zenzero

Stendi l’impasto con un mattarello fino a 0,5 cm di spessore, poi taglia l’impasto con una formina a forma di omino. Disponi i biscotti su una teglia foderata, cuoci in forno a 180°C per 10-12 minuti e lascia raffreddare. Per decorarli, ecco un’idea per una glassa alternativa.

Mescola 4 cucchiai di eritritolo con qualche goccia d’acqua (e se vuoi qualche goccia di colorante alimentare senza zucchero) fino a ottenere una consistenza densa, perfetta per decorare i tuoi biscotti allo zenzero.

Conclusioni: questi Pan di Zenzero possono essere delle perfette alternative ai classici dolci natalizi, per vivere le festività in modo gioioso e nel rispetto del proprio benessere. Ricorda di consultare un nutrizionista se hai dubbi sul tuo regime alimentare, soprattutto in caso di allergie o intolleranze. Che cosa ne pensate della nostra ricetta dei Ginger Cookies Light?