Sabrina Carpenter annuncia il nuovo album Short n’ Sweet

Sabrina Carpenter annuncia l’uscita del nuovo album Short n’ Sweet che sarà disponibile da venerdì 23 agosto ed è già attivo il preorder nello shop ufficiale Universal.

Per annunciare il suo sesto album, Sabrina ha condiviso sui social un messaggio per i fan: “Sono davvero entusiasta di annunciare il mio nuovo album “Short n’ Sweet” in arrivo ad agosto. Questo progetto è molto speciale per me e spero che lo sia anche per voi. Ho anche una sorpresa in arrivo per voi giovedì sera, quindi tenete gli occhi aperti”.

La prima settimana di giugno si prospetta quindi carica di altri importanti annunci per la giovane cantautrice.

L’annuncio del nuovo progetto discografico arriva dopo l’uscita di Espresso (Working Late Remixes), curato da Mark Ronson e disponibile dal 31 maggio, remix del fortunato brano Espresso, con il quale Sabrina quest’anno ha conquistato le classifiche, debuttando in Top10 nella Billboard Hot 100 ed è stata l’entrata più alta (#8) nella classifica settimanale di Spotify nella settimana di debutto.

Con Espresso, Sabrina ha raggiunto per la prima volta in carriera la #1 posizione nella Spotify Top Songs Global Chart, con quasi 10 milioni di stream giornalieri, entrando anche in Top100 Spotify Italia.

Per realizzare questo singolo Sabrina ha lavorato con una squadra di collaboratori storici e pluripremiati, come Amy Allen, Julian Bunetta e Steph Jones, e ha accompagnato l’uscita del singolo anche con il videoclip ufficiale, diretto dal rinomato regista, vincitore del GRAMMY Award, Dave Meyers.

Il brano segue la scia di un’altra pietra miliare nella carriera della giovane cantautrice, Feather, che recentemente ha guadagnato il suo primo posto nella top 40 radiofonica, mantenendo la posizione per due settimane consecutive.

All’inizio di quest’anno, Sabrina Carpenter ha fatto notizia unendosi a Taylor Swift nella tappa internazionale del suo acclamato ERAS TOUR in Messico, Sud America, Australia e Singapore, aprendo i live della popstar.