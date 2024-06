In Emily in Paris 4 i costumi ci raccontano quando sarà ambientata questa stagione. Preparatevi al freddo di Parigi perchè ci troveremo in inverno. Ecco tutto quello che dovete sapere su Emily in Paris 4.

Emily in Paris 4: le nuove immagini

Partiamo col dire che Emily si ritrova con un fitto programma di viaggi nella quarta stagione di Emily in Paris. Dalle Alpi francesi alle piazze di Roma, gli spettatori potranno sperimentare nuove, incredibili location attraverso gli occhi di Emily. Ci saranno nuovi personaggi, molto più dramma, romanticismo.

Dalle immagini possiamo notare che Emily in Paris 4 sarà ambientata in inverno, quindi vedremo una Parigi diversa dal solito che però rispecchierà i drama dello show.

Ma le novità non finiscono qui: i costumi della quarta stagione di Emily in Paris ci racconteranno quanto la protagonista è cambiata nel corso delle stagioni. Sta davvero emergendo, affermandosi, diventando molto più forte con uno stile che reinterpreta i codici della moda parigina. E preparavi perchè in questa stagione pare che i costumisti si siano spinti ancora più oltre.

Vi ricordiamo che la quarta stagione di Emily in Paris debutterà su Netflix in due parti, i primi 5 episodi dal 15 agosto 2024, gli ultimi 5 dal 12 settembre 2024.

La sinossi di Emily in Paris 4

Dopo i drammatici eventi del matrimonio fallito tra Camille e Gabriel, Emily è sconvolta: prova forti sentimenti per due ragazzi diversi, ma ora Gabriel aspetta un figlio dalla sua ex, e le peggiori paure di Alfie su lei e Gabriel sono state confermate. In agenzia, Sylvie è costretta ad affrontare uno spinoso dilemma del suo passato per il bene del suo matrimonio, e il team dell’Agence Grateau deve affrontare cambiamenti di personale. Mindy e la band si preparano per l’Eurovision, ma quando i fondi finiscono sono costretti a risparmiare. La chimica tra Emily e Gabriel è innegabile mentre lavorano insieme per raggiungere una stella Michelin, ma due grandi segreti minacciano di mettere a rischio tutto ciò che hanno sognato.

Potrebbe interessarti anche: