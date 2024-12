Rosé – gameboy: testo e traduzione

gameboy di ROSÉ è una delle tracce dell’album di debutto da solista, intitolato rosie. La canzone e l’album seguono il grande successo del singolo APT, realizzato insieme a Bruno Mars. Un’anteprima della canzone è stata resa nota mediante una diretta live della cantante su Instagram.

Testo gameboy di Rosé

If crying was fun

I’ll be having the time of my life

If loving you was a jump

Yeah I probably died a hundred ten times

Gave you my favorite memories

Yeah I hate the way I let you inside J

ust so you could take it for granted

Two years, now I understand it

Yeah you’ll always be a gameboy

These days I don’t wanna play boy

Say say what you wanna say

You’re never gonna change

You’ll only ever be a heartbreak, heartbreak

Yeah you’ll only ever be a heartbreak, heartbreak

Yeah you got a little too good acting like a good guy

And I bought it for a minute but isn’t what you made it look like

Yeah you got a cute face, and that kept me entertained

And the way you say my name

Won’t lie it felt amazing

But you took my love for granted

And it took me two years to understand it

Yeah you’ll always be a gameboy

These days I don’t wanna play boy

Say say what you wanna say

You’re never gonna change

You’ll only ever be a heartbreak

Yeah you’ll always be a gameboy

All day keep me on the chase boy

Say say what you wanna say

You’re never gonna change

You’ll only ever be a heartbreak

Shame on me should’ve known better

I let you play me whatever

Something’s just ain’t meant to be

Kinda like you and me, yeah yeah

Thought you would love me forever

I should’ve known you would never

Something’s just ain’t meant to be Kinda like you and me

Yeah you’ll always be a game boy

These days I don’t wanna play boy

Say say what you wanna say

You’re never gonna change

You’ll only ever be a heartbreak

Yeah you’ll always be a gameboy

All day keep me on the chase boy

Say say what you wanna say

You’re never gonna change

You’ll only ever be a heartbreak, heartbreak

Only ever be a heartbreak, heartbreak

Traduzione

Se piangere fosse divertente

Mi divertirò un mondo

Se amarti fosse un salto

Sì, probabilmente sarei morta centodieci volte

Ti ho regalato i miei ricordi preferiti

Sì, odio il modo in cui ti ho lasciato entrare

Solo perché tu potessi darlo per scontato

Due anni, ora l’ho capito

Sì, sarai sempre un gameboy

Di questi tempi non voglio giocare ragazzo

Di’, di’ quello che vuoi dire

Non cambierai mai

Sarai sempre e solo un crepacuore, crepacuore

Sì, sarai sempre e solo un crepacuore, crepacuore

Sì, sei stato un po’ troppo bravo a comportarti come un bravo ragazzo

E ci ho creduto per un minuto, ma non è come l’hai fatto sembrare

Sì, hai una faccia carina, e questo mi ha trattenuto

E il modo in cui dici il mio nome

Non mentirò, è stato fantastico

Ma hai dato per scontato il mio amore

E mi ci sono voluti due anni per capirlo

Sì, sarai sempre sii un gameboy

Di questi tempi non voglio giocare ragazzo

Di’, di’ quello che vuoi dire

Non cambierai mai

Sarai sempre e solo un crepacuore

Sì, sarai sempre un gameboy

Tienimi all’inseguimento ragazzo tutto il giorno

Di’, di’ quello che vuoi dire

Non cambierai mai

Sarai sempre e solo un crepacuore

Vergognati, avrei dovuto saperlo

Ti ho lasciato giocare con me qualsiasi cosa

Qualcosa non è destinato a essere

Un po’ come te e me, sì sì

Pensavo che mi avresti amato per sempre

Avrei dovuto sapere che non l’avresti mai fatto

Qualcosa non è destinato a essere

Un po’ come te e me

Sì, sarai sempre un gameboy

Di questi tempi non voglio giocare ragazzo

Di’, di’ quello che vuoi dire

Non cambierai mai

Sarai sempre e solo un crepacuore

Sì, sarai sempre un gameboy

Tutto giorno tienimi sulla caccia ragazzo

Di’, di’ quello che vuoi dire

Non cambierai mai

Sarai sempre e solo un crepacuore, un crepacuore

Sarai sempre e solo un crepacuore, un crepacuore

