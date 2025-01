SEPHORiA arriva anche in Italia: date, informazioni e biglietti

L’evento beauty più famoso ed ambito finalmente arriva anche in Italia! Dopo il successo dell’edizione dello scorso ottobre in Francia, SEPHORiA, l’evento internazionale di punta organizzato da Sephora, farà il suo debutto in Italia a Milano presso The Mall in Porta Nuova, il 28, 29 e 30 marzo. I biglietti per l’evento beauty più iconico e atteso dell’anno saranno in vendita dal 29 gennaio alle ore 9.00 solo su TicketOne.

Evento SEPHORiA – date e biglietti:

L’evento sarà aperto al pubblico il 28 marzo, dalle ore 18 alle ore 21, il 29 marzo, dalle ore 9 alle ore 22.30, e il 30 marzo, dalle ore 10 alle ore 20. I biglietti, al prezzo di 60 euro, consentiranno l’accesso a una delle fasce orarie a scelta della durata di tre ore. In fase di acquisto del biglietto su TicketOne bisognerà, infatti, selezionare in quale giorno e fascia oraria partecipare. Al termine di ogni sessione, i partecipanti riceveranno un’esclusiva bag contente una selezione di prodotti dei migliori brand distribuiti da Sephora.

Link per l’accesso alla vendita dei biglietti disponibile dalle ore 9.00 del 29 gennaio sul sito.

Cosa si farà:

Per la prima volta in Italia, SEPHORiA trasformerà lo spazio di oltre 3.000 m² in una straordinaria Beauty Funhouse, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente. Durante le tre giornate, gli ospiti potranno godere di un programma ricco con 35 brand, 4 aree servizi, masterclass e consulenze private con brand founder ed esperti, tutto all’interno di un’atmosfera vibrante e colorata, caratteristica dell’universo SEPHORiA.

Alcune delle attività:

Masterclass esclusive dei brand più desiderati

35 corner immersivi

Imperdibili beauty gifts

Incontri con i brand founder più amati

Aree dove scoprire e provare tutte le novità Sephora

Tra i brand partecipanti ci saranno anche Sephora Collection, Rare Beauty, Charlotte Tilbury; Fenty Beauty, Huda Beauty, Too Faced, Benefit, Make Up Forever, Glow Recipe, Sol de janeiro, Laneige, Dyson, Olaplex, Drunk Elephant, Kayli, Tarte, Milk e molti altri.

SEPHORiA è un’occasione imperdibile per scoprire le ultime tendenze nel mondo beauty, immergendosi in un’atmosfera vibrante e divertente.