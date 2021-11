Il Collegio 6 torna con la quarta puntata il 23 novembre su Rai 2

Martedì 23 novembre, dopo una pausa di una settimana per le ATP Finals di Tennis, torna su Rai 2 con la quarta puntata, Il Collegio 6.

L’ intero episodio è già disponibile in streaming sulla piattaforma web e sull’app di RaiPlay dove è stato trasmesso in esclusiva la settimana scorsa.

La seconda rete Rai, riproporrà dunque il quarto appuntamento del docu-reality, ambientato nel 1977. Se non siete riusciti a guardare la puntata in streaming, ecco cosa vedrete questa sera in tv.

Cosa succede nella quarta puntata de Il Collegio 6

In Cortile, il Preside è pronto per il tradizionale discorso d’inizio settimana che si preannuncia ricca di sorprese e si concluderà con la consegna delle pagelle di metà corso (ecco chi otterrà la cravatta rossa).

Per cominciare, gli studenti – divisi in due squadre – saranno impegnati in una partita di calcio e daranno vita a un vero e proprio Derby de Il Collegio. Sarà poi la volta di cimentarsi in uno shooting fotografico. Divisi in 4 gruppi, gli allievi dovranno creare lo scatto perfetto. La competizione si sposterà poi sul piano canoro-danzante, il concorso vedrà una coppia distinguersi sulle altre, ai vincitori non resterà quindi che riscuotere il meritato premio. Infine i ragazzi parteciperanno a un nuovo corso: il progetto cinema.

Ma fra tutte queste attività ci sarà anche tempo per le bravate. Con il favore delle tenebre i più ribelli troveranno, ancora una volta, il coraggio di trasgredire le regole. Riusciranno a sfuggire agli occhi vigili di professori e sorveglianti?

Alcuni collegiali mostreranno poi lati nascosti e sofferti di sé. E non mancheranno poi le incomprensioni, perché è sempre molto difficile, in un gruppo, trovare un accordo comune e pensarla tutti allo stesso modo. Ad accomunare tutti sarà l’ansia per le interrogazioni e per i voti delle prossime pagelle. L’obiettivo sarà conquistare la sufficienza e la fatidica cravatta rossa.