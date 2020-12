Fenty Skin di Rihanna arriva da Sephora Italia: info e prezzi

Fenty Skin di Rihanna ha fatto finalmente il suo arrivo da Sephora Italia. La collezione di skin care si aggiunge a quella di makeup già venduti da anni dal brand e che i fan della linea attendevano con ansia.

Disponibile sia online che nei negozi, la collezione di Fenty comprende i prodotti principali della linea e la sua famosissima detersione in 3 step che ha fatto impazzire il pubblico.

Ispirata dal suo lifestyle internazionale, Rihanna riunisce ingredienti provenienti da tutto il mondo e li combina con le formule per la cura della pelle più efficaci, come l’acido ialuronico e la niacinamide, fornendo così risultati clinicamente testati. A seguito di uno sfortunato incontro con un prodotto che ha aggredito la sua pelle, Rihanna decide di dare la priorità a formule vegane e prive di glutine. La confezione? Ecologica: immagina materiali e imballaggi ricaricabili con un tocco di lusso. Ha migliorato anche l’intera esperienza skincare offrendo texture morbide e uniche a profumi caldi e deliziosi.

Qui sotto trovate una selezione dei prodotti che potete acquistare!

Ecco i prezzi della linea di Rihanna

Se volete cimentarvi in una detersione completa potete prendere i singoli prodotti o anche il cofanetto trattamento viso che comprende il detergente viso, il siero tonificante e la crema viso idratante al prezzo di 36,00€. A parte potete acquistare la crema viso notte al prezzo di 37,00€. La particolarità di Fenty Skin sta anche nelle ricariche disponibile per le creme viso da giorno e da notte. Se avete già acquistato in passato uno dei prodotti potete infatti acquistare solo il refill.