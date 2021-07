Rosé delle BlackPink a cena insieme a Olivia Rodrigo a Los Angeles (foto)

Due giorni fa Olivia Rodrigo e Rosé sono state avvistate insieme, durante una cena, a Los Angeles. Immediatamente, i fan hanno pensato all’arrivo di una collaborazione tra le due apprezzate artiste.

Olivia e la cantante delle Blackpink non erano sole ma in compagnia della regista Petra Collins e allo stylist Devon Carlson. C’è da dire che le due ragazze fanno parte della stessa casa discografica, la Interscope Records, e quindi non ci sarebbe nulla di strano nella loro uscita insieme.

Al tempo stesso, non è assolutamente esclusa la possibilità che stiano realizzando un brano (e il relativo video) che le vede duettare e la presenza di due figure professionali avvalora questa teoria.

#BLACKPINK’s #ROSÉ was spotted eating dinner with Olivia Rodrigo, Devon Carlson, and Petra Collins yesterday. pic.twitter.com/kILpA2DKvp — Pop Crave (@PopCrave) July 13, 2021

Rosé delle Blackpink: nuova musica insieme a Jennie

Recentemente, la stessa Rosé è state vista con un altro membro delle BlackPink, Jennie, e sempre a Los Angeles. In questo caso, tuttavia, è praticamente certo che il motivo riguarda il rilascio di un nuovo singolo.

Dopo alcune foto scattate dai giornalisti e pubblicate su diverse riviste statunitensi, è arrivata infatti una comunicazione ufficiale della YG Entertainment che ha confermato le voci con questo annuncio: “Attualmente Rosé e Jennie si trovano negli Stati Uniti per lavorare a nuova musica”.

Le due cantanti erano a cena, tra l’altro, con Jaden Smith e il duo Simi e Haze. Al momento, però, non è chiaro se stanno affettivamente collaborando anche con Jaden e i due dj, oppure si è trattato di un incontro del tutto informale.