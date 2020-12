Riverdale 5 – Trailer: Il bacio tra Betty e Archie e la reazione di Veronica

Dopo mesi di attesa e ritardi (causa Covid) finalmente abbiamo il primo trailer di Riverdale 5. La nuova stagione della serie con KJ Apa e compagni arriverà negli Stati Uniti il 20 gennaio 2021 e ha svelarlo era stato direttamente lo showrunner Roberto Aguirre Sacasa.

Nelle nuove immagini vediamo i ragazzi impegnati ed elegantissimi per il tradizionale ballo di fine anno. Come già vi avevamo raccontato infatti il prom doveva rappresentare la fine della quarta stagione. Tuttavia, a causa della fine anticipata per la pandemia gli autori hanno deciso di rimandarlo e usarlo come incipit della quinta stagione.

Nonostante ci siano diverse scene molte promettenti delle nostre coppie preferite, ovvero Bughead e Varchie, vediamo anche un inatteso bacio tra Betty e Archie. “Qualcosa è successo tra Betty e Archie” dice Veronica con il cuore spezzato nel trailer; gli equilibri tra i quattro protagonisti cambieranno ancora?

Ecco il trailer di Riverdale 5:

Riverdale | Season 5 Trailer | The CW

Anticipazioni sula serie:

Nelle prime foto tratte dalla serie vediamo un dolce ballo tra Veronica (Cami Mendes) e Archie. In un’altra troviamo invece un tenero abbraccio tra Toni e Cheryl e vediamo poi anche un personaggio di Katy Keene. Non dimentichiamo poi i genitori infatti ci sono Hermione e Hiram da un parte e FP e Alice dall’altra. Un’altra anticipazione sicura è il grande salto temporale che vedremo dopo i primi episodi e che servirà anche ad avvicinare i ragazzi alle loro età reali. Non dimentichiamo poi che Skeet Ulrich ha detto addio alla serie (scopri i motivi qui).

Nel cast di Riverdale 5 ritroveremo KJ Apa, Madelaine Petsch, Cole Sprouse, Camila Mendes, Lili Reinhart, Vanessa Morgan, Drew Ray Tanner, Casey Cott e Charles Melton.