Cami Mendes rende ufficiale la relazione con Grayson Vaughan! (FOTO)

Questa mattina vi abbiamo dato qualche anticipazione sulla quinta stagione di Riverdale (scopri i dettagli qui). Il ritorno sul set però è stato difficile soprattutto per Lili Reinhart che già in lockdown aveva raccontato di aver sofferto di crisi d’ansia. Prima di partire per il Canada un’altra protagonista, Cami Mendes, ha deciso di rendere pubblica la sua nuova relazione. Ecco qualche dettaglio in più su questo nuovo amore!

Camila Mendes ha deciso di condividere la relazione con Grayson Vaughan con i suoi fan, postando la prima foto con il fidanzato su Instagram. L’attrice ha scelto uno scatto dolce e romantico. Lei e il modello e fotografo si scambiano un bacio di arrivederci prima che lei salga sull’aereo alle loro spalle. L’aereo la porterà in Canada dove si trova il set della quinta stagione di Riverdale. La didascalia è altrettanto tenera: Quel tipo di amore a lunga distanza.

Tra i tanti commenti entusiasti e di congratulazione ci sono anche alcuni amici e colleghi noti. Tra le prime a commentare la collega di Riverdale Madelaine Petsch che ha scritto: Non sto piangendo! Tu piangi! Poi Tommy Dorfman e Katherine Langford di Tredici: Finalmente pubblica e Felice per voi. Inoltre, Lili Reinhart ha lasciato il suo like. La relazione tra Cami Mendes e Grayson Vaughan sarebbe iniziata lo scorso maggio ma fino a questa foto non era pubblica. L’attrice era stata legata fino al dicembre 2019 al collega Charles Melton.

Ecco la romantica foto condivisa da Camila Mendes su Instagram: