RIKI: audio, testo e significato di Strip da POPCLUB

Venerdì 4 settembre esce POPCLUB, il nuovo atteso album di inediti di RIKI, cantautore da milioni di follower che ha conquistato l’Italia e l’America Latina.

Da venerdì 4 settembre, inoltre, entra in rotazione radiofonica Litighiamo, il nuovo singolo estratto dal disco. Scritto da Riki e Riccardo Scirè, che ne ha curato anche la produzione artistica, POPCLUB è un album dalle sonorità pop ed elettroniche.

Il disco è composto da 11 tracce, tra cui il brano Lo sappiamo entrambi, presentato al 70° Festival di Sanremo e il singolo Gossip.

I brani alternano tematiche intime e personali a riflessioni sul mondo esterno (un esempio è Petali e vocoder che chiude l’album: un recitato che vuole sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico e dell’impatto dell’uomo sulla natura).

Ecco il significato di Strip: “Strip è il rovescio della medaglia di Margot: synth, 808 e un beat dai richiami 90s ci introducono in un club, in cui il protagonista si aggira tra alcol e strip-tease. Il brano è stato ispirato da una scena del film Closer del 2004, in cui Jude Law, Julia Roberts e Natalie Portman interpretano i personaggi di una storia caratterizzata da tradimenti e menzogne”.

Ecco l’audio della canzone!



Riki, testo di Strip





Ehi voglio farlo in un drink

Dai gioca sporco un timbro al polso e un altro è free

Ehi provo un “ciao come stai?”

In tasca ho qualche storia spenta tu che fai?

Lascia che si sfili sulle gambe

Mani in alto e strip fantasy

Sai che ci sto

Soldi nei tuoi slip parlami

Poi un altro show

Allora fai la star fai la star

No stop e mi gira la testa testa

(oh oh oh)

Mani in alto e strip fantasy

Sai che ci sto

Soldi nei tuoi slip parlami

Poi un altro show

Allora fai la star fai la star

No stop e mi gira la testa testa

(oh oh oh)

Drop

Nei tuoi strip e…

Nei tuoi strip e…

Tacco sopra la zip

Muovi le mie labbra in sync

Nomi falsi e sex appeal

Poi suite paradise

Ciocche tendenti al pink

Sottofondo new jack swing

Se non sai come fa il beat

Say uh na na na

Mani in alto e strip fantasy

Sai che ci sto

Soldi nei tuoi slip parlami

Poi un altro show

Allora fai la star fai la star

No stop e mi gira la testa testa

(oh oh oh)

Mani in alto e strip fantasy

Sai che ci sto

Soldi nei tuoi slip parlami

Poi un altro show

Allora fai la star fai la star

No stop e mi gira la testa testa

(oh oh oh)

Drop

Lascia che si sfili sulle gambe (one two strip)

Lascia che si sfili sulle gambe