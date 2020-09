RIKI: audio, testo e significato di Come mi vuoi da POPCLUB

Venerdì 4 settembre esce POPCLUB, il nuovo atteso album di inediti di RIKI, cantautore da milioni di follower che ha conquistato l’Italia e l’America Latina.

Da venerdì 4 settembre, inoltre, entra in rotazione radiofonica Litighiamo, il nuovo singolo estratto dal disco. Scritto da Riki e Riccardo Scirè, che ne ha curato anche la produzione artistica, POPCLUB è un album dalle sonorità pop ed elettroniche.

Il disco è composto da 11 tracce, tra cui il brano Lo sappiamo entrambi, presentato al 70° Festival di Sanremo e il singolo Gossip.

I brani alternano tematiche intime e personali a riflessioni sul mondo esterno (un esempio è Petali e vocoder che chiude l’album: un recitato che vuole sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico e dell’impatto dell’uomo sulla natura).

Ecco il significato di Come mi vuoi: Come mi vuoi è una ballad nata durante le songwriting session di Santorini. Nell’edizione deluxe è presente anche la nota vocale dalla quale è partita l’idea del pezzo. È una canzone malinconica e riflessiva, sulle incomprensioni di coppia.

Riki, testo di Come mi vuoi

Siamo solo noi ma solo più soli

Disattenti interdetti e senza occasioni

Ora di me cosa sai?

Ti senti ancora stanca sbagliata e mai abbastanza?

Ho una domanda

Come mi vuoi? Come mi vuoi?

Come mi vuoi? Tu?

Come mi vuoi? Come mi vuoi?

Come mi vuoi? Tu?

Resto fermo e non ho mai

Resto fermo e non ho mai

Mai smesso mai smesso

Di darti il meglio ma fa lo stesso

Resto fermo e intanto ormai

Resto fermo e intanto ormai

Aspetto aspetto

Di darti il meglio ma fai lo stesso

Io scemo e scettico tu immensa e immobile

Cambiamo in peggio o peggio per paura

Piangiamo cera occhi bollenti

Che va sul collo e sui preconcetti

Che scioglie e cola ci va nei denti

Se promettiamo stiamo fermi

Ci crogioliamo nel ritrovarci

Per non trovarci nuovi difetti

Io disarmato tu ti proteggi

Però poi basta basta lo prometti?

Come mi vuoi? Come mi vuoi?

Come mi vuoi? Tu?

Resto fermo e non ho mai

Resto fermo e non ho mai

Mai smesso mai smesso

Di darti il meglio ma fa lo stesso

Resto fermo e intanto ormai

Resto fermo e intanto ormai

Aspetto aspetto

Di darti il meglio ma fai lo stesso